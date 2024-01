Activistas protestan en Palacio Nacional contra inseguridad que vive comunidad trans

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) reprimieron la manifestación y replegaron al colectivo que fue a protestar a Palacio Nacional.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Un grupo de activistas protestó este lunes a las afueras de Palacio Nacional para expresar su inconformidad en contra de la inseguridad que vive la comunidad trans en el país, luego del asesinato de la excandidata de Morena al Senado y activista, Samantha Gomes Fonseca, y en contra del Presidente Andrés López Obrador por no haber reconocido la identidad de género de la Diputada Salma Luévano Luna.

Alrededor de las 10:00 horas, el colectivo se reunió en Palacio Nacional para pegar y gritar consignas en contra de la violencia que vive la comunidad y en contra de la transfobia que existe en México. Sin embargo, fue reprimido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), quienes no dejaron que terminara de pegar una mega consigna que decía “Las vidas trans importan”, ni que continuara la protesta.

“Exhortamos a toda la sociedad mexicana a sensibilizarse y educarse con respecto al tema de las identidades trans, las personas trans existimos, resistimos, merecemos derechos, libertades. Esto no le hace daño a nadie, estamos exigiendo nuestra libertad, estamos exigiendo derechos, estamos denunciando que nos están matando. Todos los crímenes de odio hacia nuestras poblaciones quedan impunes”, dijo una de las manifestantes a través de un megáfono.

Así la represión afuera de Palacio Nacional contra mujeres trans que se manifestaban contra los casos de transfeminicidios en México.#JusticiaParaSamantha 📽️ @NoahOlivawpic.twitter.com/WEPIG8TtY3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 15, 2024

El contingente convocó para esta tarde de lunes a participar en la Movilización por la Dignidad de las Mujeres Trans, para exigir justicia por la muerte de la activista y política trans Samantha Fonseca, quien fue asesinada ayer en las calles de la Alcaldía Xochimilco.

Ayer, a través de sus redes sociales, el Diputado morenista del Congreso local, Temístocles Villanueva, dio a conocer que la defensora de la comunidad y grupos vulnerados había sido asesinada en las inmediaciones del Reclusorio Sur.

“De manera cobarde le fue arrebata la vida a nuestra compañera y amiga (…) Una mujer brillante con una amplia trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y en contra de la discriminación”, expresó el legislador.

De acuerdo con información extraoficial, Gomes Fonseca, quien se presentaba como asesora de políticos, había sido amenazada de muerte.

Los primeros reportes apuntaron que la activista trans acudió al Reclusorio Sur a una supuesta visita, pero al salir, fue asesinada a balazos, hecho que movilizó a los agentes de la Policía capitalina, quienes arribaron al lugar del ataque para acordonar la zona e iniciar las primeras indagatorias.

En octubre pasado, Samantha Gomes Fonseca fue condecorada por el Congreso de la CdMx por su labor como defensora de los Derechos Humanos en el 2022, que le hizo merecedora de una medalla.

Otra de las protestas fue porque el pasado 8 de enero, el Presidente se refirió a Salma Luévano, Diputada trans, como “hombre vestido de mujer”, luego de responder al comunicador Joaquín López-Dóriga, quien compartió que el mandatario “puso distancia” en el saludo que sostuvieron.

Al día siguiente, el mandatario ofreció disculpas, al tiempo que anunció la apertura de su cuenta de TikTok.

Al respecto, la Diputada Luévano Luna explicó, en sus redes sociales, que en el evento de aniversario de la huelga de 1905 en Río Blanco, Veracruz, se acercó al Presidente para solicitarle una audiencia para avanzar en temas de la comunidad LGBT+, y que él le respondió el saludo y le dijo que: “Con todo gusto”.

“En ese evento me le acerco a él para solicitarle una audiencia en el cual le expuse la importancia de avanzar en los temas de la diversidad, en las iniciativas, y me dijo: ‘Claro que sí, con mucho gusto’. Me saludó de beso, de abrazo, como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento”, expuso.