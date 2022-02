EU: Indigente degolla a mujer que lo dejó entrar a su casa para que se bañara

Ciudad de México, 15 de febrero (RT).- Una mujer de la localidad de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) fue degollada por un indigente al que había dejado entrar a su casa para que tomara una ducha. Según un comunicado emitido este 12 de febrero por la Policía local, la víctima ha sobrevivido al ataque y el sospechoso ha sido detenido.

El incidente ocurrió el 6 de febrero, día en el que las autoridades acudieron a la calle 850 South West Temple después de recibir información sobre “una mujer que sangraba abundantemente”.

Los paramédicos transportaron a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, a un hospital cercano, donde fue sometida a una cirugía de emergencia y pasó a condición crítica pero estable. De momento, no hay más detalles disponibles sobre su estado actual.

