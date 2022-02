Manifestantes exigen reforma migratoria en EU frente a la Casa Blanca

Ciudad de México, 15 de febrero (La Opinión).- Todavía no hay cifras oficiales, pero decenas de personas participan en la movilización nacional “un día sin inmigrantes” cuya manifestación central ocurrió a las 10:00 a.m. frente a la Casa Blanca, para presionar al Congreso y al Presidente Joe Biden a que se apruebe una reforma migratoria que proteja a indocumentados.

El convocante del evento, Carlos Eduardo Espina, lideró la manifestación en el parque Lafayette, en Washington, D.C., de donde afirma que fueron desalojados porque eran “demasiados”. No hay un número oficial de cuántas personas participaron en esa manifestación.

Otros reportes muestran la movilización en Washington, D.C., pero durante todo el día habría protestas, incluida una a las 5:00 p.m. del Este en Times Square, el corazón de la ciudad de Nueva York.

También en Boston, Massachusetts, participaron algunas personas en la protesta.

“Los inmigrantes son esenciales… estamos siendo dañados”, dijo uno de los manifestantes.

Los mensajes pide una reforma: “Biden, ¿dónde está la reforma?”.

Otro video de Washington tenía música regional mexicana de fondo.

Otros participantes, incluso de movimientos como We Are Home, portaron mensajes que exigíam un camino a la ciudadanía y mantener a las familias unidas.

El representante Jesús “Chuy” Garcia (Illinois) se sumó a la exigencia de los manifestantes.

This video makes me tear up #ADayWithoutImmigrants ❤🇲🇽 pic.twitter.com/zvQ5ofLgNC

— Morelia (@morelia_sanchez) February 16, 2017