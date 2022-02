El Fiscal de Texas demanda a Meta por recopilar datos biométricos sin consentimiento

Por Barbara Ortutay

Texas, 15 de febrero (AP).- El Fiscal General de Texas está demandando a Meta, la empresa matriz de Facebook, acusándola de recaudar datos biométricos de los texanos para fines comerciales sin su consentimiento.

El Fiscal General Ken Paxton presentó la demanda el lunes en un Tribunal federal del estado, denunciando que Meta ha estado “almacenando millones de datos biométricos” de la ciudadanía como imágenes oculares, registros de voz o huellas digitales o faciales a partir de fotos o videos que la gente sube a sus plataformas como Facebook e Instagram.

“Este es otro ejemplo más de las engañosas prácticas comerciales de las grandes empresas tecnológicas y esto debe cesar. Seguiré luchando por la privacidad y la seguridad de los texanos”, añadió.

Facebook has been secretly harvesting Texans’ most personal info—photos & videos—for its own corporate profit. #TX law has prohibited such harvesting without informed consent for over 20 years.

I'll hold Facebook accountable for its tens of millions of violations of TX law. https://t.co/IBFiiZrmSo

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) February 14, 2022