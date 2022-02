¿Cómo inicia la infección por COVID en vías respiratorias? Modelo de nariz da claves

Redacción Ciencia, 15 feb (EFE).- Un equipo de investigadores ha desarrollado un organoide nasal humano -una representación de laboratorio de las células que recubren el interior de la nariz– que les ha permitido determinar cómo comienza la infección por SARS-CoV-2 en las vías respiratorias.

Los detalles del estudio, realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Baylor (Houston, Estados Unidos), se publican este martes en la revista mBio.

Los modelos preclínicos como éste sirven para ver las complejas interacciones entre las células humanas y los virus, lo que ayuda a determinar cómo son los primeros pasos de una enfermedad y a desarrollar posibles terapias y vacunas.

The Human Nose Organoid Respiratory Virus Model: an Ex Vivo Human Challenge Model To Study Respiratory Syncytial Virus (RSV) and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Pathogenesis and Evaluate Therapeutics | mBio https://t.co/C0kMdRxwDh

