La película animada de El señor de los anillos se estrenará en abril del 2024

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 15 de febrero (AS México).- Amazon Prime acaba de enseñar el primer teaser tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la nueva serie que se estrenará el 2 de septiembre en la plataforma. Mientras tanto, otro de los proyectos basados en la obra de J.R.R. Tolkien ha dado señales de vida. Se trata de la película animada El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, un filme que acaba de compartir arte conceptual y fecha de estreno. Warner Bros. Pictures ha confirmado que saldrá el 12 de abril de 2024. ¿Dónde? Aún no se sabe.

Todavía queda mucho tiempo para que el largometraje dirigido por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus) y producido por Philippa Boyens (trilogías de El Señor de los Anillos y de El Hobbit) vea la luz, pero se han dado a conocer algunas novedades. La historia estará ambientada en El Abismo de Helm, una localización de Rohan que ya vimos en Las Dos Torres, aunque este producto se ambienta en otra época, en la era del antiguo rey Helm Hamerhand.

DENTRO DEL UNIVERSO DE PETER JACKSON

A diferencia de la serie de Amazon, La Guerra de los Rohirrim sí está totalmente ambientada en el universo cinematográfico de Peter Jackson, aunque el director no participa directamente en la producción. Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus) ejercerá como productor, mientras que Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou adaptarán un guion basado en los textos de Jeffrey Addiss y Will Matthews, el mismo equipo creativo detrás de The Dark Crystal: Age of Resistance.