AMLO insiste en que órganos autónomos deben desaparecer; critica a la Cofece y a IFT

El Jefe del Ejecutivo destacó que existen órganos autónomos que deben desaparecer, sin embargo, acusó que no se cuenta con el apoyo de la oposición que nunca aprueba nada.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay algunos órganos autónomos que deben desaparecer, pero debido a que se trata de una reforma constitucional, ya no daría tiempo en su administración; además, señaló que el bloque conservador “no aprueba nada“.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre los perfiles para las próximas vacantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos, ya no nos dará tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, se requiere reforma constitucional y los del bloque conservador no aprueban nada, son organismos que deberían desaparecer, ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia a ver con qué salen”, explicó López Obrador en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Además, aseguró que estos órganos autónomos fueron estructuras creadas para dar fácil acceso a la privatización y el despojo de bienes nacionales. Posteriormente agregó que está buscando que el presupuesto sea reducido para permitir los ahorros públicos y criticó a la Cofece por el tema del litio.

“Este órgano de competencia, la Cofece acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional, puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía, autorizaron una mina de litio, pasará a manos de una empresa de China, sin informar al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso mineral”, comentó AMLO.

El Presidente resaltó que su administración se encuentra inconforme ante este tema y mencionó que se crearon estos “gobiernos paralelos” u “organismos satélites” para hacer una política económica neoliberal.

“Lo mejor sería que no existieran, no sólo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado nacional porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”, dijo.

Y remató diciendo que “ojalá se siga desmontando toda esta estructura burocrática, facciosa, sectaria, contraria al internacional, porque el Instituto de la competencia está creado para maniatar a la CFE, a una empresa pública para darle preferencia a los particulares”.

Respecto al IFT, expresó que no se ha avanzado en la intención de modificar los monopolios en México: “¿se avanzó, quienes mandan ahí realmente? Las grandes corporaciones monopólicas, ¿ya no hay monopolios en la comunicación? No hemos avanzado en eso”.