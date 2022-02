¿Qué alcance tiene la contaminación farmacéutica en ríos del mundo? Estudio alarma

Madrid, 15 de febrero (Europa Press).- Un nuevo estudio sobre la presencia de productos farmacéuticos en los ríos del mundo ha detectado concentraciones potencialmente tóxicas en más de una cuarta parte de los lugares estudiados.

El nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences analizó 258 ríos de todo el mundo, incluidos el Támesis en Londres y el Amazonas en Brasil, para medir la presencia de 61 productos farmacéuticos, como la carbamazepina, la metformina y la cafeína. Para ello, estudiaron los ríos de más de la mitad de los países del mundo, y en 36 de ellos nunca se habían analizado los productos farmacéuticos.