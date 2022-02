Acentuada por cambio climático, oeste norteamericano vive peor sequía en 1,200 años

Los Ángeles (EU), 15 feb (EFE).- El oeste norteamericano se está viendo afectado por la peor sequía en mil 200 años, intensificada por el cambio climático, según una investigación realizada por la Universidad de California (UCLA por sus siglas en inglés).

En su investigación, los científicos examinaron las principales sequías en el suroeste de América del Norte desde el año 800 y determinaron que la desecación de la región en lo que va de este siglo ha superado la gravedad de una megasequía que tuvo lugar a finales del siglo XVI, por lo que este periodo seco ha batido un nuevo récord.

Los autores del estudio también concluyeron que las condiciones secas probablemente continuarán durante este año y, a juzgar por el pasado, pueden persistir durante algunos más.

2/ The cause of drier-than-average soils in the 2000s was low precipitation, but high temperature and vapor-pressure deficit (combined effect of temperature and humidity on atmospheric aridity) made the 2000s drought more severe. pic.twitter.com/KBLEX1ZCO0

— Park Williams (@peedublya) February 15, 2022