Elon Musk dona 5 millones 700 mil dólares a una entidad caritativa no identificada

DETROIT, 15 de febrero (AP) — El director general de Tesla Elon Musk donó en noviembre cinco millones de acciones de la compañía valoradas en un total de cinco millones 700 mil dólares a una entidad caritativa no identificada, de acuerdo con un documento presentado a reguladores federales en Estados Unidos.

Las acciones fueron donadas del 19 al 29 de noviembre, dice el documento en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

A finales de octubre, Musk, el hombre más rico del mundo, tuiteó que iba a vender acciones de Tesla por seis mil millones de dólares y donar el dinero al Programa Mundial de Alimentos (PMA) si esa agencia de la ONU explicaba cómo usaría los fondos para resolver el hambre en el mundo. Pero el documento en la SEC no mencionó el beneficiario de la donación.

David Beasley, director del programa de la ONU, dijo el martes en una declaración que la agencia no ha recibido nada de Musk. “Hay millones de personas al borde de la hambruna en el mundo. Si el PMA recibe o no su dinero está por verse, pero me entusiasma ver que Elon está participando. Eso es increíble y un gran primer paso”, dijo Beasley en una declaración emitida por un portavoz.

En un documento regulatorio por separado, Musk reportó que para el 31 de diciembre del 2021, él poseía 231.7 millones de acciones de la compañía de autos eléctricos y paneles solares — 21.2 por ciento del valor total de la compañía. Eso incluye 172.6 millones de acciones en poder del fondo fiduciario de Musk y opciones para comprar otros 59.1 millones de acciones en un plazo de 60 días después del 31 de diciembre de 2021.

En noviembre, Musk comenzó a vender acciones, algo que, dijo en Twitter, pagaría por sus impuestos sobre opciones de acciones que son parte de su paquete de compensación. Analistas estiman su obligación tributaria en entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares.

Hasta ahora ha vendido más de 15 millones de acciones con un valor total de unos 16 millones 400 mil de dólares. Musk había dicho en Twitter que iba a vender 10por ciento de su participación en la compañía. Con las ventas a finales de diciembre, se acercó a ese objetivo.