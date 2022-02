Los parques de Disney en Orlando, EU, dejan de pedir cubrebocas a personas vacunadas

Miami, 15 de febrero (EFE).- Los parques de atracciones de Disney en Orlando (Florida, EU) dejarán de requerir mascarillas a las personas que estén completamente vacunadas contra la COVID-19 a partir del próximo 17 de febrero.

La compañía actualizó este martes su página web, donde indica que a partir del jueves los tapabocas serán opcionales, tanto en lugares interiores como en el exterior, para los mayores de 2 años que tengan su pauta de vacunación completa.

Este cambio no aplicará al transporte cerrado de Disney, incluidos los autobuses, monorraíles y el teleférico Disney Skyliner, donde los visitantes deberán seguir usando las máscaras.

