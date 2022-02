Iván Morales no podrá jugar la “Concachampions” con Cruz Azul por falta de registro

AS MÉXICO

El registro del futbolista chileno Iván Morales no se pudo completar a tiempo para el Cruz Azul, por lo que no podrá jugar contra el Forge FC de Canadá en la Concacaf Liga de Campeones.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 15 de febrero (LaOpinión).- El cuadro de Cruz Azul ya se encuentra en Canadá, pues enfrentará al Forge FC en los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones. Para este encuentro, el estratega Juan Reynoso tendrá que mover sus piezas pues presenta varias bajas y la última de ellas es la de Iván Morales, quien no pudo tener su registro.

De acuerdo a información de TUDN, la directiva del cuadro cementero no pudo inscribir al futbolista chileno a tiempo y por ende, no podrá estar para el encuentro del día de mañana. Por otro lado, el defensor Pablo Aguilar y Carlos “Charly” Rodríguez no jugarán por decisión técnica, mientras que Adrián Aldrete presenta una lesión.

Pese a las bajas, el cuadro celeste parte como amplio favorito para poder avanzar a los cuartos de final de la Concachampions. El juego de ida ante el equipo canadiense se jugará en la ciudad de Hamilton, mientras que la vuelta de la serie será hasta el próximo 24 de febrero en el Estadio Azteca

De acuerdo a información de Transfermarkt, el conjunto de Cruz Azul tiene la plantilla más cara del torneo al tener un valor de 61 millones de euros. Cabe recordar que los cuadros de Santos Laguna, Pumas y León estarán representando al futbol mexicano en el torneo más importante de la confederación.

La última vez que Cruz Azul ganó el certamen de Concacaf fue en el año de 2014, cuando venció a Toluca en la final por la regla de los goles de visitante. En aquella ocasión, la Máquina era dirigida por el estratega Luis Fernando Tena y gracias al campeonato pudieron acudir al Mundial de Clubes.

🚂 LA MÁQUINA EN 🇨🇦 pic.twitter.com/zmrt1uBGLo — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 15, 2022

