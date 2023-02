Morena no pasará en Pleno propuesta que eleva multas por injurias al Presidente: Mier

Ignacio Mier precisó que la iniciativa, presentada en tribuna por la Diputada de Zacatecas Bennelly Jocabeth Hernández, cercana a Ricardo Monreal, ni siquiera es parte de la agenda legislativa de Morena.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que vetaría la reforma promovida por el Senador Ricardo Monreal para aumentar multas a quien injurie al Presidente de la República, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, le dio reversa al dictamen que ayer aprobaron diputados de su bancada y aliados.

“La actualización de multas por injurias, aprobada en la Comisión de Gobernación NO PASARÁ al pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición sea mayoría”, publicó Mier en su cuenta de Twitter al deslindarse de la reforma avalada.

El dictamen fue aprobado ayer en la Comisión de Gobernación con los votos de 19 diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y uno de la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Limón.

Ignacio Mier precisó que la iniciativa, presentada en tribuna por la Diputada de Zacatecas Bennelly Jocabeth Hernández en marzo del año pasado, ni siquiera es parte de la agenda legislativa de Morena.

“Ni error político ni estratégico, solo un trámite legislativo”, aseguró el coordinador parlamentario de Morena.

Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que ejercerá su derecho al veto sobre la reforma promovida por el Senador Ricardo Monreal que eleva multas a quien injurie al Presidente. Es una Ley de 1917 que revivió Morena en la Cámara de Diputados, con impulso del líder de los senadores de izquierda.

López Obrador, a quien la derecha mexicana suele calificar de “dictador”, se vio molesto cuando tocó el tema, esta mañana. Dijo que eso no le sirve a nadie.

Quien presentó la propuesta es una Diputada de Zacatecas cercana a Monreal: Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas. Llegó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y ayer mismo se aprobó el dictamen. No sólo eleva los castigos a quienes injurien al Presidente: también a los secretarios de Estado, incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a gobernadores, al Fiscal General de la República. Y, claro, esa reforma que será votada también aumenta las multas a quienes los injurien a ellos, a los legisladores.

“Como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente, le van a aumentar el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso”, comentó hoy el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que él no necesita de esa reforma y que tampoco la promovió. “Sí, pero yo no lo necesito eso, yo no lo necesito. Yo no lo promoví”, insistió.

Por ello, el Jefe del Ejecutivo federal informó que vetará el dictamen. “Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar. Eso para qué. Libertad de expresión”, respondió luego de que fuera cuestionado por el tema.

Ayer, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para actualizar las multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, con lo cual algunas aumentan hasta tres o cuatro veces, incluidas aquellas por “injuriar” al Presidente.

La Comisión votó la propuesta hecha por Morena, la cual se aprobó con 20 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. Con el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta, también se multiplican siete veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a secretarios de despacho, al Fiscal General de la República, a los gobernadores, al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores.

En el caso de de lo estipulado en el Artículo 33, sobre ataques al orden o a la paz pública, señala que cuando se trate de injurias al Presidente de la República, se considera una multa desde 100 hasta mil pesos actualmente, pero con la modificación, se elevaría hasta cuatro mil 149.6 pesos, ya que propone que se actualice a un equivalente de prisión de seis meses a un año y una multa de entre cinco y 40 UMA, que hasta febrero de este 2023 tiene un valor de 103.74 pesos.

En el caso de los secretarios de despacho, gobernadores, legisladores y titular del Gobierno capitalino, la pena de prisión seguirá siendo de tres meses a un año, mientras que la multa también se eleva de cinco a 40 UMAS, lo cual es siete veces por encima de lo establecido actualmente, que es de entre 50 y 500 pesos.

Para el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de circuito, jueces, generales y coroneles, las injurias serán sancionadas con pena de prisión de entre uno y seis meses, además de multas que van de 481 a tres mil 848 pesos. Actualmente, las multas para estos casos son de entre 50 y 300 pesos.

“Si la injuria se verificare en una sesión del Congreso o en una audiencia de un tribunal, o se hiciera a los generales o coroneles en una parada militar o estando al frente de sus fuerzas, la pena será de dos meses de arresto y dos años de prisión y multa de cinco a 40 UMAS”, agrega.

Para este caso, la multa actual se establece entre 200 y dos mil pesos.

La propuesta establece que para quien injurie a un mando policial, a uno de sus agentes, a la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público, la multa será de entre 481 y 962 pesos. La Ley vigente la ubica en entre 25 y 200 pesos.

También se plantea que las injurias a las “naciones amigas”, a sus mandatarios o a los representantes acreditados en el país, se castigarán con pena de prisión de uno a 11 meses y multa de entre 481 y 3 mil 848 pesos. Hoy en día estas sanciones son de entre 50 y 500 pesos.

Asimismo, se determina en el dictamen que no se modifican las penas de prisión establecidas actualmente en la Ley sobre Delitos de Imprenta; y en ese sentido, la Comisión dictaminadora señaló que “no se alcanza observar un fin más amplio que el de armonizar su cálculo monetario”.

