La ONU advierte que hay países “sentenciados a muerte” si sube el nivel del mar

NACIONES UNIDAS (AP).— El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el martes que el nivel del mar se incrementará significativamente incluso si el calentamiento global se limita “milagrosamente” a 1.5 grados Celsius (2.7 ° Fahrenheit), y afirmó que la Tierra probablemente se encamina hacia un calentamiento que supone “una sentencia de muerte” para los países vulnerables a ese aumento.

Cada fracción de grado cuenta, ya que el incremento del nivel del mar podría duplicarse si las temperaturas suben 2 °C (3,6 °F), y aumentar exponencialmente con mayores aumentos de temperatura, afirmó Guterres.

El secretario general habló en la apertura de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el aumento del nivel del mar en la que intervinieron 75 países, y dijo que el Consejo de Seguridad tiene un papel fundamental a la hora de conseguir apoyo para las medidas contra el cambio climático.

En cualquier escenario, países como Bangladesh, China, India y los Países Bajos están en peligro, y habrá repercusiones graves en grandes ciudades de todos los continentes, como El Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Daca, Yakarta, Mumbai, Shanghái, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires y Santiago, añadió.

