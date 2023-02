Abogado de García Luna, “falsario y chueco”: AMLO; resultó más derecho Zambada, dice

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, es “falsario”, “calumniador” y “chueco”, esto luego de que ayer intentara, sin éxito, que Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey”, lo ligara con el presunto pago de un soborno para una campaña.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que hay mucho silencio sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública federal, quien actualmente es juzgado en la Corte del Distrito Este de Nueva York por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El mandatario mexicano atribuyó el sigilo a que se está “hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país”. Para él, no sólo se trata de la delincuencia organizada, sino también de “la delincuencia de cuello blanco entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente”.

En el contrainterrogatorio a Jesús “El Rey” Zambada, celebrado este martes, el abogado de Genaro García Luna quiso guiar al testigo cooperante para revelar presuntos sobornos al Presidente mexicano, pero fue atajado por el Juez Brian Cogan.

El abogado César de Castro quería que “El Rey” Zambada confirmara que había dado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña de López Obrador para competir contra Vicente Fox.

El testigo respondió que “no”, pero De Castro insistió en el tema, señalando que el soborno se habría hecho a través de Regino, cuando Andrés Manuel López Obrador “competía con Fox”, expuso el abogado.

“Según era para una campaña, pero no de López Obrador”, dijo “El Rey”, quien reclamó al abogado de García Luna que quisiera decir algo que no había dicho.

Ante la insistencia de De Castro, una Fiscal expresó su descontento. “¡Objeción!”, se escuchó desde los escritorios donde se sientan las fiscales. Entonces el Juez Cogan hizo una reunión con las partes, tras la cual el abogado de García Luna dejó el tema por la paz.

Cabe recordar que “El Rey” Zambada dijo en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera que dio tres millones de dólares a Regino y, en el proceso contra García Luna, el tema surgió nuevamente con el interrogatorio de De Castro.

“Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna de decir: ‘No, todos son iguales. Todo es lo mismo. Lo de siempre del conservadurismo. Todos son iguales’. No. No somos iguales. Nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos”, reviró hoy el Jefe del Ejecutivo federal.