Atacaban a AMLO, defendían a Zerón. Era “Team George”, fábrica global de fakes

Ciudad de México, 15 de febrero de 2023 (SinEmbargo).– Una poderosa fábrica internacional de desinformación y noticias falsas, que usa todas la herramientas en Internet (conocidas e incluso las más peligrosas, ilegales y desconocidas) fue puesta al descubierto por un grupo de medios que realiza investigaciones y que en su momento exhibió, por ejemplo, la manera en la que operaba Cambridge Analyics.

Esta fábrica global de mentiras, conocida como “Team Jorge”, ha operado en todo el mundo y en varios idiomas. También en México, donde el uso de software espía contra activistas, periodistas, opositores y políticos se masificó en los últimos años, de acuerdo con el proyecto de investigación “Story Killers”, del consorcio Forbidden Stories.

En 2020 fue evidente en Internet una defensa robusta de Tomás Zerón de Lucio, un exfuncionario mexicano prófugo de la justicia y vinculado al caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. La misma campaña atacaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificaba de corrupto.

Ahora se sabe quiénes eran: bots al servicio de “Team Jorge”, una misteriosa empresa israelí que ofrece un arsenal de servicios ilegales: hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios, distribución masiva de campañas de influencia que habrían injerido en elecciones presidenciales en todo el mundo. No tiene existencia legal y, al parecer, fue creada por ex-veteranos del Mossad y sus empleados son exmilitares.

Este miércoles, “Story Killers” dio a conocer a “Team Jorge”, una empresa israelí muy discreta que afirma su injerencia en varias decenas de elecciones en todo el mundo. “Hemos intervenido en 33 campañas presidenciales, 27 fueron exitosas”, confió la empresa clandestina israelí a los periodistas del consorcio Forbidden Stories que accedieron a la sociedad en Jerusalén, haciéndose pasar por clientes interesados en sus servicios.

En la página del grupo de periodistas investigadores se lee: “En el Reino Unido, en el otoño de 2021, los avatares de AIMS tomaron una línea dura contra la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. La agencia había iniciado una investigación sobre un laboratorio acusado de proporcionar unos 43 mil resultados falsos negativos de pruebas de COVID a sus pacientes. El grupo propietario de este laboratorio negó cualquier vínculo con ‘Team Jorge’, argumentando que desconocía su existencia”.

Forbidden Stories and 30 media outlets teamed up to reveal the deadly disinformation industry, which threatens global democracy.

Pero en 2020, “algunos de los mismos avatares participaron en una agresiva campaña de desprestigio contra el empresario de Hong Kong George Chang, propietario del 90 por ciento del Puerto de Panamá. El mismo año, los bots de AIMS acudieron al rescate de Tomás Zerón de Lucio, un exfuncionario mexicano de alto nivel que estaba sujeto a una orden de arresto internacional. Exdirector de la agencia a cargo de las investigaciones criminales en México entre 2013 y 2016, Zerón está acusado de secuestro, tortura y manipulación de pruebas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en 2014”.

TEAM MERCENARIO

Gracias a una gigantesca red de cuentas falsas en las redes sociales, “Team Jorge” ofrece a sus clientes un arsenal de servicios ilegales, desde el hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios hasta la distribución masiva de campañas de influencia.

El método utilizado es “la creación de perfiles –unos 39 mil- en las redes que resultan indetectables para los agentes de seguridad de, por ejemplo, Facebook o Telegram”, explicó a Radio Francia Internacional, Fréderic Métézeau, corresponsal de Radio France en Jerusalén y uno de los tres reporteros del consorcio encubiertos que encontraron al patrón de “Team Jorge”.

La historia se remonta a 2018, cuando estalló el escándalo de la empresa británica Cambridge Analytica, que recopiló, analizó y usó los datos personales de casi 87 millones de usuarios de Facebook, sin su conocimiento y con fines políticos. Acusada de manipular numerosas elecciones, contribuyendo a la victoria de Donald Trump en 2016 y del Brexit, sus actores se mantienen aún en la sombra. En particular, los misteriosos subcontratistas israelíes, expertos en piratería y cuya existencia y métodos, reveló la propia empresa británica, pero no su identidad. Solo utilizó un nombre, seguramente un apodo, para designar al jefe de esta estructura ultra secreta israelí: “Jorge”.

Durante más de seis meses, los periodistas de investigación del consorcio Forbidden Stories investigaron y siguieron la pista de “Jorge”. Lo encontraron haciéndose pasar por un cliente potencial intermediario de un líder africano deseoso de posponer o, incluso, cancelar las elecciones en su país.

Twisted information, an army of avatars, hacking of high-ranking officials: the second part of #StoryKillers pulls back the curtain on "Team Jorge", a shadowy ”black ops” entity that worked with Cambridge Analytica.

https://t.co/uTI5Nf762w pic.twitter.com/Ep6CHdL5wc

— Forbidden Stories (@FbdnStories) February 15, 2023