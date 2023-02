Elon Musk espera encontrar un nuevo director general de Twitter para finales de 2023

Por Jon Gambrell

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 15 de febrero (AP).— El multimillonario Elon Musk dijo el miércoles que espera encontrar un nuevo director general para Twitter “probablemente hacia finales de este año“.

En una intervención en video en la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubái, Musk dijo que asegurarse de que la plataforma puede funcionar sigue siendo su prioridad.

.@elonmusk says Twitter will be ready for a new CEO by the end of 2023 pic.twitter.com/Nv1q60KEm3

— Remo Uherek (@remouherek) February 15, 2023