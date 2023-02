Supervisor del INE es secuestrado por hombres armados en Tamaulipas; FGE investiga

El secuestro de Jesús Iván, quien labora en la frontera de Tamaulipas, se reveló 13 días después de haber ocurrido y a pocos días de las elecciones extraordinarias por la Senaduría.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades estatales confirmaron este miércoles que un supervisor del Instituto Nacional Electoral (INE) fue secuestrado a principios de febrero por hombres armados en Matamoros, Tamaulipas.

A través de un comunicado, el INE dio a conocer que su trabajador se encontraba laborando en la ciudad fronteriza el jueves 2 de febrero cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en dos camionetas.

El INE informó este hecho apenas hoy, a cuatro días de que se desarrollen las elecciones extraordinarias en Tamaulipas para elegir al Senador vacante en la entidad.

HOMBRE ARMADOS LO SUBIERON A CAMIONETA

De acuerdo con la información oficial emitida por el INE, el supervisor se dirigía a las “Canchas del Cambio”, ubicadas en avenida Canales 11A, de la colonia Treviño Zapata.

Ahí fue interceptado por dos camionetas en las que viajaban varias personas aparentemente armadas, quienes lo bajaron de su automóvil y lo subieron a uno de los vehículos.

Uno de los presuntos responsables se habría llevado el automóvil de Jesús Iván, como fue identificado el empleado del INE, en tanto que otra de ellos se llevó el vehículo que manejaba Jesús Iván.

“Los capacitadores asistentes electorales que estaban en el lugar, reportaron los hechos al número de emergencias 911 e informaron a la 04 Junta Distrital Ejecutiva”, detalló.

Ante este hecho, representantes de esta Junta Distrital procedieron a dar aviso a la Mesa de Seguridad del estado de Tamaulipas para dar seguimiento a las actividades del proceso electoral extraordinario.

“El INE colabora con las autoridades competentes en materia de seguridad para el esclarecimiento de los hechos y mantiene comunicación con la familia del supervisor para informar el avance de las investigaciones”, aseguró.