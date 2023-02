TEXTUAL: “El Rey” no dijo que sobornó a AMLO, dice el Juez. “Fin de la historia”

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Los periodistas que cubren el juicio a Genaro García Luna en Nueva York dieron a conocer hoy las transcripciones de la Corte sobre el intercambio entre Jesús “El Rey” Zambada y el abogado César Castro, que algunos medios mexicanos interpretaron como una acusación directa del narcotraficante contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la transcripción se puede leer que el Juez dio por terminada una discusión sin sentido, donde el abogado de García Luna afirmaba que López Obrador había recibido dinero para una campaña electoral en la que competía contra Vicente Fox, algo que nunca sucedió.

Here's the testimony from yesterday (plus the sidebar) from Rey Zambada about the alleged $7 million payment to AMLO's campaign against Fox.

Prosecutors: "I have some concerns that this witness — we're talking about a sitting president, and this witness has family in Mexico." pic.twitter.com/RVg9wkjch4

