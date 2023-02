FOTOS: Un año de guerra en Ucrania deja dolor y resiliencia en la economía del mundo

Por Paul Wiseman y David McHugh

Ciudad de México, 15 de febrero (AP).- Una viuda egipcia tiene problemas para permitirse la carne y los huevos para sus cinco hijos. El propietario de una lavandería en Alemania ve exasperado cómo su factura de la luz se multiplica por cinco. Algunas panaderías nigerianas cierran, incapaces de asumir el precio desorbitado de la harina.

Un año después de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero de 2022 y provocara un sufrimiento generalizado, la economía global aún sufre las consecuencias: la reducción de los suministros de grano, fertilizantes y energía se combina con más inflación e incertidumbre económica en un mundo que ya lidiaba con demasiado de ambas.

Pese al espanto de la guerra, hay un consuelo: podría haber sido peor. Las empresas y países del mundo desarrollado han resultado ser inesperadamente resilientes y por ahora han evitado el peor caso posible, una dura recesión.

Pero en las economías emergentes, el impacto ha sido más doloroso.

En Egipto, donde casi un tercio de la población vive en la pobreza, Halima Rabie tiene problemas desde hace años para alimentar a sus cinco hijos en edad escolar. Ahora, la viuda de 47 años ha recortado incluso en los alimentos más básicos y los precios siguen subiendo.

En Estados Unidos y otros países adinerados, el doloroso aumento en los precios al consumo avivado en parte por el efecto de la guerra sobre el precio del crudo ha remitido de forma continuada. Eso ha impulsado las esperanzas de que la Reserva Federal Estadounidenses rebaje su guerra contra la inflación con subidas de tasas de interés que han amenazado con sumir a la economía más grande del mundo en la recesión y hundir a otras divisas frente al dólar.

China también abandonó a finales del año pasado los draconianos confinamientos de su estrategia “cero COVID”, que habían frenado el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo.

La guerra “es una catástrofe humana”, dijo Adam posen, presidente del Peterson Institute for International Economics. “Pero su impacto sobre la economía mundial es un golpe pasajero”.

Aun así, en formas grandes y pequeñas, la guerra hace daño. En Europa, por ejemplo, los precios del gas natural siguen siendo el triple que antes de que Rusia empezara a acumular tropas en la frontera ucraniana.

Sven Paar, que gestiona una lavandería en Walduern, en el suroeste de Alemania, ha pasado este año por el gas unos 165 mil euros (176 mil dólares), en comparación con los 30 mil euros (32 mil dólares) del año pasado, para mantener en marcha 12 máquinas industriales que pueden lavar hasta ocho toneladas de tela al día.

Por ahora ha podido mantener a sus clientes tras mostrarles las facturas de la luz que acompañan a la subida de precios.

“Crucemos los dedos, por ahora funciona”, dijo. “Al mismo tiempo, los clientes protestan, y tienen que pasar los costes a sus propios clientes”.

Aunque ha mantenido a sus clientes habituales, trabaja menos. Los restaurantes con menos clientes necesitan lavar menos manteles. Varios hoteles cerraron en febrero en lugar de pagar los costes de la calefacción durante su temporada baja, lo que dejaba menos sábanas para lavar.

Los precios desmesurados de los alimentos castigan especialmente a los pobres. La guerra ha trastocado las entregas de trigo, cebada y aceite de cocina de Ucrania y Rusia, que eran grandes proveedores para África, Oriente Medio y partes de Asia donde mucha gente sufre inseguridad alimentaria. Rusia también era el principal proveedor de fertilizante.

Aunque un acuerdo mediado por Naciones Unidas ha permitido la salida de algunos cargamentos de comida desde la región del Mar Negro, el pacto tiene que renovarse el mes que viene.

En Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, Rabie consiguió en julio un segundo trabajo en una clínica privada, pero sigue teniendo problemas para mantener el ritmo de las alzas de precios. Gana menos de 170 dólares al mes.

Rabie dijo que cocina carne una vez al mes y ha recurrido a productos procesados más baratos para asegurarse de que sus hijos toman proteínas. Pero incluso esos se vuelven más difíciles de conseguir.

El Gobierno ha instado a los egipcios a probar patas y alas de pollo como fuente alternativa de proteína, una propuesta recibida con sorna en medios sociales pero que también impulsó la demanda de esos productos.

“Incluso las patas se han vuelto caras”, dijo Rabie.

En Nigeria, un importante importador del trigo ruso, los precios medios de los alimentos se dispararon un 37 por ciento el año pasado. Los precios se han multiplicado por dos en algunos lugares debido al desabastecimiento de trigo.

“La gente tiene que tomar decisiones enormes”, dijo Alexander Verhes, que dirige el centro de molienda Life Flour Mill Limited en el estado sureño de Delta. “¿Qué comida compran? ¿Gastan en comida? ¿Escuelas? ¿Medicación?”.

Al menos el 40 por ciento de las panaderías en la capital de Nigeria, Abuya, han cerrado después de que el precio de la harina subiera en torno a un 200 por ciento.

“Los que siguen en el negocio lo hacen al límite sin beneficios”, dijo Mansur Umar, presidente de la asociación de panaderos. “Mucha gente ha dejado de comer pan. Han buscado alternativas por el coste”.

En España, el Gobierno invertirá 300 millones de euros (320 millones de dólares) para ayudar a los agricultores a comprar fertilizante, que vale el doble que antes de la guerra en Ucrania.

Todo eso frena la economía global. El Fondo Monetario Internacional recortó sus expectativas de crecimiento global para este año y 2022 en el equivalente a un billón de dólares en producción perdida. La economía europea, por ejemplo, “aún experimenta dificultades significativas” pese a un descenso en los precios de la energía y corre peligro de caer en recesión, dijo Nathan Sheets, economista global jefe del gigante bancario Citi.

Los precios al consumo subieron un 7.3 por ciento en los países más ricos del mundo el año pasado, según el FMI, por encima del 3.9 por ciento que había previsto el organismo en enero de 2022, y un 9.9 por ciento en los más pobres, en comparación con el 5.9 por ciento estimado antes de la invasión.

En Estados Unidos, esa inflación ha obligado a los negocios a ser flexibles.

After Russia's war in Ukraine raised food costs worldwide, some small businesses say they can't pass along higher costs to customers.

In Indonesia, a food stall owner has to stretch rice farther because charging more would drive people away. https://t.co/fE5lPIgkDN pic.twitter.com/pIJeKFYjQV

— The Associated Press (@AP) February 15, 2023