Alumna de la FES Acatlán se defiende de chofer que intentó robarle y secuestrarla

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Una alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) campus Acatlán, en el Estado de México, se defendió de un conductor de plataforma digital que intentó asaltarla y posteriormente raptarla, hecho que fue viralizado.

De acuerdo con el testimonio recuperado en redes sociales por la colectiva Justicia Violeta, conformado por estudiantes, activistas y defensoras de derechos de distintas universidades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero.

La alumna viajaba por la avenida Alcanfores en Santa Cruz Acatlán, camino al plantel que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando el conductor de la aplicación DiDi intentó despojarla de sus pertenencias.

El conductor, quien fue identificado como “Victor”, amenazó a la estudiante de licenciatura de secuestrarla si no accedía a darle su celular, tarjetas, dinero, entre otros objetos. Ante esto, la joven intentó bajar del vehículo, pero no lo logró porque la puerta estaba cerrada con seguro.

Para huir, la universitaria ahorcó con el cinturón a su captor, quien le sujetó la muñeca y forcejeó con ella. Además, el conductor llevaba consigo un arma de fuego; sin embargo, ésta resultó ser falsa.

“Tomé el cinturón por su cuello y comencé a ahorcarlo, pero él tenía más fuerza que yo y me agarró las manos, forcejeando conmigo. Al tomarlo de la mano, pude ver que parecía una pistola, pero sólo era un juguete de plástico”, narró la víctima a la reportera del diario El Universal, Rebeca Jiménez.

“Comenzó a gritarme: ‘Te dije que no me la hicieras difícil, ¿ya ves?’, y yo me percaté de que tenía semiabierto el vidrio de la puerta, por lo tanto comencé a gritar muy fuerte ‘¡Ayúdenme, auxilio, ayuda!’, porque a esa hora ya estaban llegando varios estudiantes”, explicó.

Finalmente, unas alumnas que se encontraban cerca del plantel se acercaron a la unidad para auxiliar a la estudiante y alertaron a los elementos de vigilancia de la FES Acatlán.

Ante la presión, el hombre abrió la puerta y la joven logró correr hacia el plantel. No obstante, el agresor se dio a la fuga.

Según la denuncia hecha en redes sociales, la alumna se encuentra a salvo y realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Además, las autoridades de la FES Acatlán informaron que el Protocolo para la Atención Integral en Casos de Violencia de Género de la UNAM se puso en marcha.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Secuestro realizado por la Asociación Alto al Secuestro, de enero a diciembre de 2023 se registraron 919 secuestros, de los cuales fueron víctima 2 mil 402 personas.

El 79 por ciento de las víctimas de secuestro durante este periodo fueron hombres; 14 por ciento fueron mujeres; y 7 por ciento fueron menores de edad. Además, el 32 por ciento del total nacional de casos se trató de víctimas migrantes.

Según esta información, los estados con mayor incidencia en secuestros son el Estado de México, Veracruz y Sonora, Chihuahua y Chiapas. En diciembre del año pasado, el promedio diario de víctimas de secuestro alcanzó las 7.7, mientras que el de noviembre fue de 6.4.

En el 91.4 por ciento de los casos, los casos de secuestro fueron atendidos por autoridades estatales y sólo en el 8.6 por ciento de los casos las autoridades federales atrajeron el caso.

Desde diciembre de 2018, hasta diciembre de 2023, la Asociación Civil ha registrado seis mil 120 secuestradas y secuestrados, nueve mil 265 víctimas, y seis mil 588 detenidos. Lo cual implica 3.3 secuestros en promedio por día.