Con poco qué presumir, de escándalo en escándalo, la FGR de Gertz es, además, opaca

El desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) ha quedado marcado por los escándalos que ha protagonizado en lo personal y familiar, los cuales a su vez han exacerbado las críticas en su contra.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero no sólo ha destacado por los escándalos y señalamientos de falta de resultados esperados cuando transitó a la autonomía, sino que mantiene el lastre de ser una dependencia opaca, poco transparente y con un cuestionable nivel de efectividad, según han señalado analistas.

Las deficiencias en casos de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado: la de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, por mencionar las principales, no han sido el único reproche hacia al Fiscal, sino que la poca efectividad se traslada también en los casos de base, pues de acuerdo con el especialista en anticrimen Edgardo Buscaglia en tres años la dependencia registra un índice de judicialización de los delitos de apenas el 3 por ciento.

“Los resultados de Gertz Manero después de tres años brillan por su ausencia, tenemos a una Fiscalía, con un índice de judicialización del 3 por ciento, estamos en los niveles de Haití. Es un índice espantoso, este índice les cuesta la vida a miles de ciudadanos en México”, comentó el Académico de la Universidad de Columbia en entrevista con SinEmbargo Al Aire.

Las cifras en materia de incidencia delictiva que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran además una disminución en el número de averiguaciones previas abiertas.

Por ejemplo, en el año 2018, según esta información, se reportaron al menos 112 mil 917 las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas por delitos del fuero federal, que van desde delitos contra la salud, cometidos por servidores públicos, delitos contra el medio ambiente, entre otros establecidos en el Código Penal Federal. Para el año 2019 bajaron un 12.85 por ciento al registrar 98 mil 396 carpetas abiertas. En el año 2020, la disminución fue de hasta un 20.23 por ciento, debido a que en ese año se registraron 78 mil 482 averiguaciones. En el 2021 la cifra fue aún menor con 77 mil 637 carpetas.

LOS NÚMEROS DE LA FGR

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que a la par que en 2020 se iniciaron y/o abrieron 78 mil 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación, en ese periodo se realizaron 179 mil 179 determinaciones y/o conclusiones. En tanto que 55 mil 004 quedaron pendientes para el siguiente año.

Estas cifras, representan una disminución de 20.2 por ciento, 6.9 por ciento y 0.9 por ciento, respectivamente, en comparación con las cifras correspondientes al 2019.

De las más de 179 mil determinaciones o conclusiones, al menos 75 mil 734 fueron de averiguaciones previas correspondientes al sistema tradicional y 103 mil 445 correspondieron a carpetas de investigación del nuevo sistema penal (acusatorio) que estaban en etapa de investigación inicial.

En el caso de las carpetas del nuevo sistema que la FGR dio por concluidas, en el 62.3 por ciento de los casos (64 mil 418) la Fiscalía determinó el no ejercicio penal, es decir, que la FGR no actuó y desistió en el caso.

Tan sólo 25 mil 246 carpetas las envió al archivo temporal, en 8 mil 665 se declaró incompetente, en 2 mil 347 aplicó la facultad de obtenerse para investigar y en 1 mil 603 se acumularon.

En tanto, en 720 casos se lograron acuerdos reparatorios aprobados por el Fiscal y en 446 aplicaron criterios de oportunidad en los que se decretó la extinción de la acción penal.

En las determinaciones del No ejercicio de la acción penal (en carpetas iniciadas del sistema acusatorio) fueron al menos un 25.75 por ciento más que las registradas en 2019 (51 mil 223).

En el caso de las averiguaciones previas que correspondían al viejo sistema y la FGR dio por concluidas en 2020, en el 99.2 de los casos fue porque determinó el No ejercicio de la acción penal (75 149) y tan solo en 133 inició alguna acción penal y en 288 declaró incompetencia.

CUESTIONAN GESTIÓN DE GERTZ

Para especialistas en materia de justicia penal, impunidad y corrupción, la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República ya es “insostenible porque no ha dado un solo resultado”

“Brilla más por su vendetta personal que por su trabajo, 100 por ciento”, ha señalado la abogada Adriana Greaves, Cofundadora y directora de TOJIL, una organización civil que a través del litigio estratégico busca combatir la impunidad.

Otro de los aspectos que persiguen a la Fiscalía es la opacidad en la información y en dar sus estadísticas.

Por ejemplo, en él área de transparencia y datos abiertos del portal de la FGR varios de los reportes como: Estadística actualizada de Narcóticos-SEIDF sobre aseguramientos; acciones Operativas contra la Piratería, actividades relevantes de la FEADLE y el de detenciones por año e incluso percepciones y remuneraciones, no se han actualizado desde el año 2019, incluso otros reportes como el de Becas del Personal Administrativo FGR no se ha actualizado desde 2018.

El propio Fiscal en la última actualización de su declaración de situación patrimonial y de intereses realizada en junio de 2021, que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Trasparencia, no dio a conocer su patrimonio, el cual ha sido cuestionado por su familia política, con quien mantiene una disputa legal por la muerte de su hermano Federico, de la cual acusa a su excuñada Laura Morán y a la hija de ella, Alejandra Cuevas, quien está en prisión desde hace más de un año, en un caso que fue discutido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que accedió a discutir a fondo las denuncias presentadas por el Fiscal.

A esto se suman los cuestionamientos por la ausencia mediática de Gertz Manero y presencia pública para rendir cuentas. La última conferencia de prensa que dio a medios ocurrió en junio de 2020 cuando informó que se habían solicitado 46 órdenes de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso en el que la defensa de las familias también han puesto en duda el actuar de esta dependencia. Desde entonces no ha encabezado ninguna otra conferencia.

A ello se añade otro factor: la omisión o deficiencia de funciones es parte de las principales quejas y reclamos contra la Fiscalía. Así lo muestran las cifras de expedientes administrativos abiertos contra funcionarios de la FGR. Al año 2020, al menos 1 mil 162 expediente (denuncias) contra servidores de la FGR, fueron abiertos, de las cuales en 1 mil 112 se denunciaron al menos actos catalogadas como no graves y 62 como graves.

No obstante, entre las conductas catalogadas como no graves, hay algunas conductas como negligencia, acoso sexual, ejercicio indebido y omisión o deficiencia de funciones que la FGR no cataloga como graves. En el caso deficiencia de funciones, este último es el que más denuncias acumula con al menos 933 en 2020; mientras que, en negligencia y acoso sexual, acumularon 7 y 10 respectivamente.

En cuanto a las denuncias graves, como cohecho, desvío de recursos, tráfico de influencias, abuso de funciones y desacato, se abrieron en el 2020 expediente, siendo la más denunciada el abuso de funciones con 36 quejas respectivamente.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.