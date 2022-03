Los primeros ministros de tres países entran a un Kiev en guerra para ver a Zelenski

Por Andrea Rosa

Kiev, Ucrania, 15 de marzo (AP).— Los constantes bombardeos rusos sobre Ucrania se acercaban el martes al centro de Kiev con ataques sobre una zona residencial, mientras los mandatarios de tres países miembros de la Unión Europea preparaban una visita a la asediada capital ucraniana y el número de personas huidas del país alcanzaba los tres millones.

Poco antes del amanecer se oyeron grandes explosiones en diferentes lugares de Kiev en lo que las autoridades describieron como ataques de artillería. El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de docenas de muertes en ataques contra cuatro edificios de varias plantas en la ciudad.

Los ataques golpearon un distrito occidental de Kiev, interrumpiendo la calma relativa que regresó tras un avance inicial de las fuerzas rusas en los primeros días de la guerra. Los proyectiles alcanzaron un vecindario residencial de la capital y provocaron un gran incendio y una frenética operación de rescate en un edificio de departamentos de 15 plantas.

Mientras Rusia redoblaba su asalto a Kiev, los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia viajan a la capital de Ucrania para mostrar su apoyo al país.

Con él viajarán sus homólogos de Eslovenia, Janez Janša, y Polonia, Mateusz Morawiecki, además de Jaroslaw Kaczynski, Viceprimer ministro polaco para seguridad y líder del gobernante partido conservador.

Los líderes de la UE de 27 naciones fueron “informados” del viaje pero no lo refrendaron, según funcionarios. Un funcionario de la UE que habló bajo condición de anonimato por la sensibilidad del viaje, dijo que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, había “señalado los riesgos de seguridad” del plan.

Más de tres millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero, según la Organización Internacional para las Migraciones. La ONU ha descrito el éxodo a Polonia y otros países vecinos como la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los negociadores rusos y ucranianos también tenían previsto un segundo día de conversaciones, mientras comenzaba el 20mo día de la invasión rusa en Ucrania. Cruz Roja y la agencia de refugiados de Naciones Unidas dicen que millones de personas sufren escasez de comida y medicamentos además de las amenazas inmediatas de los ataques.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu

— Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022