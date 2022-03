Segundo vuelo de Fuerza Aérea sale de Rumania con 63 mexicanos evacuados de Ucrania

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con 63 ciudadanos mexicanos y sus familias, que fueron evacuados de Ucrania por la crisis desatada con Rusia, salió este martes de Rumania rumbo a México.

De acuerdo con Daniel Millán, Jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), el vuelo de la FAM estaba programado para salir de Bucarest (capital de Rumania) a las 8:00 horas (medianoche tiempo de México) con los 63 pasajeros.

Entre los más de 60 pasajeros que integran este segundo vuelo, se encuentran personas con diversas historias pero unificados bajo el mismo objetivo: salir de Ucrania.

El pasado 4 de marzo, 44 mexicanos llegaron desde Ucrania hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), haciendo paradas en Rumania e Irlanda.

En ese vuelo habían 81 personas a bordo: 44 mexicanos, 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un peruano y un australiano.

Este martes, las delegaciones de Ucrania y Rusia han reanudado la quinta ronda de las negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin al conflicto ucraniano.

Las conversaciones bilaterales, que se iniciaron el pasado 14 de marzo, celebraron sus primeras tres rondas en territorio bielorruso, cerca de la frontera con Polonia.

El cuarto encuentro entre ambas delegaciones se produjo ayer y fue por videoconferencia como el que está teniendo lugar hoy.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022