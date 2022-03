Dolly Parton retira su nominación para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Estados Unidos, 15 de marzo (AP).- Dolly Parton ha anunciado que se retira de las nominaciones de este año para el Salón de la Fama del Rock & Roll, diciendo que no se ha “ganado ese derecho”.

El ícono de la música que fue elegida para el Salón de la Fama de la Música Country explicó su decisión en un comunicado publicado en sus páginas oficiales de redes sociales el lunes, y señaló que no quería quitarle votos a los nominados restantes.

“Aunque me siento extremadamente halagado y agradecido de haber sido nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll, no siento que me haya ganado ese derecho. Realmente no quiero que los votos se dividan por mi culpa, así que respetuosamente debo retirarme”, escribió.