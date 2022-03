El ECDC actualiza efectividad de las vacunas: 93% en hospitalizados con COVID grave

Madrid, 15 de marzo (Europa Press).- El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha actualizado los resultados de efectividad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y ha determinado que la vacuna ha tenido un intervalo de confianza (IC) del 93 por ciento entre pacientes hospitalizados con infección respiratoria grave, observados 14 días después de la vacunación completa con la serie primaria.

Este documento informa las estimaciones agrupadas del estudio del ECDC sobre la eficacia de la vacuna contra la COVID-19, realizado mediante la implementación de un enfoque multinacional utilizando el “Protocolo básico para los estudios del ECDC sobre la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 contra la hospitalización con infección respiratoria aguda grave confirmada por laboratorio con SARS-CoV-2, versión 1.0”.

