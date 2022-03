¿Qué engorda más? ¿Las almendras o las papas fritas? La respuesta podría sorprenderte

Madrid, 15 de marzo (Europa Press).- Las papas blancas, especialmente las papas fritas, se describen a menudo en la literatura de investigación nutricional y en las declaraciones de orientación dietética como asociadas a las dietas obesogénicas y que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas según los resultados de la investigación observacional. Sin embargo, las pruebas de los ensayos controlados aleatorios (ECA) que comprueban las relaciones causa-efecto son limitadas.

“En nuestra Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana-Bloomington y en mi propio trabajo, nos adherimos a un lema: ‘Se trata de saber’. Porque conjeturar es bueno, pero saber es mejor”, explica el doctor David Allison, investigador principal del estudio.

Calorie-matched French fry consumption for 30-days showed no benefits over almonds on fat mass or glucoregulatory markers in a new crossover RCT of 180 participants. 🤭@IUSchoolOfMedic https://t.co/WB7fAOWjhQ

