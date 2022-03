Edgar Oceransky niega acusaciones de abuso; “fue parte de un sketch”, dice

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El trovador mexicano Edgar Oceransky aseguró que el audio, difundido en redes sociales, en el que habla sobre su supuesto gusto por las mujeres menores de edad forma parte de un sketch.

“Se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un ‘SKETCH’ que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal (sic)”, declaró Oceransky en un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción (sic)”, agregó.