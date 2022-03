FOTOS: La Torre Eiffel crece 6 metros de altura gracias a una nueva antena de radio

París, 15 de marzo (EFE/AP).- La Torre Eiffel de París ganó este martes seis metros de altura, hasta los 330 en total, gracias a la colocación de una nueva antena de radio en su cumbre, que fue instalada con helicóptero.

El emblemático monumento estuvo cerrado por la mañana, hasta las 13:00 hora local, para que pudiera tener lugar esa operación.

La Torre, que antes de la crisis sanitaria recibía anualmente a más de siete millones de visitantes, un 75 por ciento de ellos extranjeros, fue erigida en 1889, con motivo de la Exposición Universal de ese año, con una altura inicial de 312 metros, sin antena.

Los cuatro pilares en los que se asienta forman un cuadrado de 125 metros de lado y en total pesa 10 mil 100 toneladas. Su primer piso está a 57 metros de altura, el segundo a 115 y el tercero a 276, según las cifras facilitadas en su web.

Fue concebida en un principio para durar sólo 20 años, pero fue finalmente su función como antena gigante de radio, y posteriormente de telecomunicaciones, la que la acabó salvando. La colocación de sucesivas antenas llevó su altura hasta los 324 metros en el año 2000.

🇬🇧 I haven't stopped growing since 1889! Today we celebrate a new historic chapter: the installation of a new antenna that makes me grow from 324 meters to 330 meters!

Los turistas observaron desde la explanada de Trocadero cómo se transportaba en helicóptero la nueva antena de radio digital. Con la nueva antena, la Torre Eiffel pasó de 324 metros (mil 063 pies) de altura a 330 metros (mil 083 pies).

El presidente de la compañía de la Torre Eiffel, Jean-François Martins, dijo a The Associated Press que el progreso científico es una parte integral de los 133 años de historia de la apodada Dama de Hierro.

“Es un momento histórico esta mañana, porque la Torre Eiffel está cada vez más alta, lo que no es tan común”, dijo.

🇬🇧 A helicopter was used to transport the antenna to the technicians in charge of installing it at a height of 324m 👷 A rare and spectacular technical feat! #tourEiffel330M @TDFgroupe pic.twitter.com/9qytcpAeiT

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 15, 2022