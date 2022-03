¿Cómo Tinder ayudó a encontrar refugio a dos exiliadas ucranianas? Aquí la historia

Dos mujeres encuentran refugio para dormir unos días gracias a la aplicación de citas. Esta es la singular historia.

Por Cesar Otero

Madrid, 15 de marzo (AS).- Usada principalmente para buscar ligues, contactos amorosos rápidos o relaciones algo más duraderas, Tinder es la aplicación de ligar más popular en su género. Pero una de las cientos de miles de historias que la invasión rusa de Ucrania está dejando envuelve a la app y a dos mujeres jóvenes forzadas a dejar su hogar en Ucrania.

REFUGIADAS POR TINDER

Como recoge el diario The New York Times, Anastasia Tischchenko y su amiga Natalia Masechko se vieron obligadas a dejar su casa en la ciudad de Ivano-Frankivsk, de 230 mil habitantes y situada al sur de Lviv, en el Oeste de Ucrania, ante los temores del avance ruso. Anastasia y Natalia, refugiadas en Romanía, una tierra que no era la suya, se encontraron solas y decidieron recurrir a las redes sociales para tratar de encontrar un refugio, usando una que a priori no sería una opción principal: Tinder.

Ambas amigas publicaron su situación en la aplicación de citas cuando huyeron de su hogar, encontrándose con que varias personas le dieron match a su perfil para ofrecerle ayuda, incluido un hombre que puso a Tischchenko y a Masechko en contacto con “el amigo de un amigo de un amigo” que halló un monasterio en el que ambas podían dormir mientras estaban en Siret, una ciudad rumana en la frontera sur de Ucrania.

UN ACTO INSPIRADOR

Tras su estancia en Siret, Tischchenko viajó a Polonia, mientras que su amiga Masechko se quedó en Rumanía para ayudar a la siguiente oleada de refugiados. Anastasia señaló al Times que “fue muy inspirador […] Pienso que hay mucha gente honesta en el mundo, y algunos de ellos están en Tinder”.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, más de 2.5 millones de personas han huido del país, convirtiéndose en la peor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha advertido que hasta 4 millones de personas podrían huir de Ucrania debido a la guerra.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.