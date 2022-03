VIDEO: Mujer ucraniana toca su piano en casa destrozada por bombardeo cerca de Kiev

Karina relató que una bomba, la cual cayó contra un edificio, destrozó su casa, por lo que su madre, quien es pianista profesional, decidió tocar su instrumento antes de dejarlo.

Madrid, 15 de marzo (Europa Press).- El video se ha vuelto viral en las últimas horas, a pesar de que se grabó hace una semana: en una casa destrozada por un bombardeo en Ucrania una mujer destapa un piano, quita como puede las cenizas y se sienta a tocar.

La grabación alterna imágenes de la pianista con los restos del destrozo: puertas por el suelo, ventanas sin sus marcos y escombros sobre la alfombra acompañan la melodía.

“No juzguen, mi madre es una pianista profesional y decidió tocar antes de dejar atrás su instrumento”, escribe Karina, @kkkarysial en Tiktok, en un comentario fijado al inicio de la sección.

En los comentarios de este video y en en otros dos que fueron compartidos en su cuenta, el 5 de marzo, Karina relata que la bomba que destrozó su casa –situada en la ciudad de Bila Tserkva, a unos 80 kilómetros al sur de Kiev– no impactó directamente contra el edificio, sino que cayó a unos diez metros, en la calle, y no hubo alarma previa. A pesar de que ella estaba en la cocina cuando sucedió todo y recibió algunos fragmentos, las heridas no son severas.

Kennedy News ha identificado a la usuaria creadora como Karina y a su madre como Irina Maniukina. En declaraciones a este medio, Karina ha relatado que el momento reflejado en el video fue uno de respiro: “Quería olvidarse de la guerra y de sus preocupaciones por nuestra seguridad”, la de ella y la de su hermano. Una vez Irina dejó de tocar, llamaron a amigos y comenzaron a limpiar el destrozo.

Actualmente se encuentran con amigos en la ciudad de Zhovkva, al oeste de Ucrania, zona donde todavía no se han producido grandes ataques, pero que ha copado las portadas en las últimas horas por el ataque de las fuerzas rusas de este domingo contra la base de Yavoriv, a 20 kilómetros de la frontera con Polonia.

