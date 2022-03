“Orgullo y emoción” en la NASA por una prueba crítica de la misión lunar Artemis I

Miami, 14 mar (EFE).- La agencia espacial estadounidense NASA expresó este lunes su “orgullo y emoción” por la prueba crítica de lanzamiento sin despegue, el próximo jueves, del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, un cohete “diferente a cuantos antes se han visto”.

Se trata, añadió Whitmeyer, de un cohete denominado Artemis I, de “grandes dimensiones y una increíble estructura” en el que, como explicó John Honeycutt, gerente del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial, “todo está por primera vez completamente integrado” y se han verificado “miles de comprobaciones a todos los niveles”.

UNA NUEVA ERA EN LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO PROFUNDO

“No es un pedazo de metal, es el esfuerzo de un gran equipo de personas detrás para su lanzamiento” y de la misión lunar no tripulada Artemis I, resaltó Whitmeyer.

En esa misma línea, Mike Sarafin, director de la misión Artemis, dijo sentirse “muy orgulloso del ensamblaje e integración de todos los elementos (del cohete), de la comprobación de los sistemas de comunicación y de secuencias” para la prueba del jueves en la plataforma de lanzamiento.

LIVE NOW: Tune into our conference about the debut of the #Artemis I mega Moon rocket. Updates will be shared on our plan to roll the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft four miles (6.43 km) to the launch pad.

Hear live from our experts: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/MxBbVZrqNE

— NASA (@NASA) March 14, 2022