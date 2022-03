Periodista es multada por protestar en vivo en canal ruso contra la guerra en Ucrania

NUEVA YORK, 15 de marzo (AP/Europa Press) — Una empleada de la televisión estatal rusa que interrumpió un noticiero en vivo para protestar contra la guerra en Ucrania recibió el martes la orden de una corte de pagar una multa.

En un video realizado antes de su protesta, Ovsyannikova dijo que su padre es ucraniano y su madre es rusa. Dijo que “Rusia es el agresor y una persona, Vladimir Putin, es el único responsable de la agresión” y exhortó a los rusos a participar de las protestas antibélicas.

Ovsyannikova pasó la noche en una celda policial y este martes la corte distrital de Ostankino, Moscú, le impuso una multa de 33 mil rublos (unos 270 dólares) por organizar acciones no autorizadas en su llamado a participar en manifestaciones contra la guerra.

El Comité Investigador, la principal agencia estatal de investigaciones, también está estudiando si la acusa de difundir información falsa sobre las fuerzas armadas rusas, una ley punitiva aprobada el 25 de febrero, al día siguiente de la invasión de Ucrania. De ser condenada, enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.

En un discurso por video el martes, el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió a Ovsyannikova por su valor.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

