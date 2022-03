Eurovisión confirma que Ucrania participará en la edición 2022 pese a invasión rusa

Roma, 15 de marzo (EFE).- Los organizadores del próximo Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín (norte) a partir del próximo 10 de mayo, han confirmado la participación de la delegación de Ucrania a pesar de la guerra.

“La delegación ucraniana ha confirmado su presencia y ha enviado el material respetando los plazos, es absolutamente admirable”, ha anunciado en una rueda de prensa la productora ejecutiva del certamen, Simona Martorelli.

Eurovisión, que tendrá sus dos semifinales los días 10 y 12 de mayo y su gran final el 14 de ese mes, estará centrado este año en el tema de la paz, en medio del conflicto desatado en Ucrania con la invasión por parte de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero.

De este modo, y salvo nuevos contratiempos, los componentes de Kalush Orchestra interpretarán en Italia “Stefania”, el tema con el que pretenden alzarse con el “Micrófono de cristal” (que ya ganó en dos ocasiones, en 2004 con Ruslana y en 2016 con Jamala).

Paralelamente, los representantes rusos han sido excluidos del concurso eurovisivo, lo que reducirá las propuestas a un total de cuarenta países.

