Chumel usa libertad de expresión para escudar su discurso de odio: Senadora Caraveo

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– Chumel Torres “utiliza como escudo la comedia y la libertad de expresión para emitir discursos de odio y machistas que ensucian la conversación pública y la libertad de expresión”, señaló la Senadora Bertha Caraveo, quien denunció a este cómico por violencia de género ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Chumel Torres, un personaje que en el pasado ha sido criticado por su discurso de odio, llamó durante su programa El Pulso de la República, transmitido en su canal de YouTube, a la Senadora “estúpida”, “tarada”, “babosa”, “lambiscona”, “arrastrada” por defender a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador, por el caso de la renta de una casa en Houston.

Por esta agresión, el pasado 8 de marzo la Senadora Bertha Caraveo denunció a Chumel Torres por violencia política de género ante la FGR, instancia que, informó este día la Legisladora, ya abrió una carpeta de investigación que la reconoce como víctima en conformidad a lo establecido en la Ley General de Víctimas por violencia machista, por ello podrá recibir medidas de “ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral de los daños ocasionados”. Además, la Fiscalía detalló que el youtuber es acusado de apología del delito o de algún vicio, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

Bertha Caraveo puntualizó en ese sentido que tiene el derecho como cualquier otro ciudadano de presentar una denuncia y hacer valer sus derechos como mujer.

La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de «Chumel T», al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista.

“A cualquier mujer que le propinaran esos insultos pues yo estaría en contra. Yo soy una luchadora de los derechos de las mujeres. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y ahí introduje los estudios de género y siempre he luchado por los derechos de las mujeres”, dijo la Senadora Caraveo.

Cuestionada sobre el discurso que ha adoptado Chumel Torrres, sobre que supuestamente se está atentado su libertad de expresión, la Senadora Caraveo dijo estar “preparada para lo que sea” y sostuvo que irá “hasta las últimas consecuencias”.

“Esas personas no deben de estar al frente de programas porque están denigrando a las mujeres y por lo tanto yo no voy a permitirlo, y en este caso yo soy la agraviada, por lo tanto yo sí voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo no tengo miedo, ni tengo que permitirle a una persona de ese tipo que haga esta situación y que me vaya afectar de esta manera”.