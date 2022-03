Laura Bozzo da detalles de lugar donde se “ocultó” de SAT tras acusación de evasión

Laura Bozzo reveló el lugar en el que se ocultó del fisco cuando la estaban buscando; afirmó que se trató de un “humilde barrio” cerca de la CdMx.

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).- La presentadora peruana Laura Bozzo, de 69 años, reveló en entrevista con Chisme no Like diversos detalles del conflicto que tuvo con las autoridades tributarias de México, lo que la llevó a salir huyendo y refugiarse en un humilde barrio en las cercanías de Ciudad de México, pues temía ser arrestada.

De acuerdo a la conocida como “Abogada de los pobres”, en ningún momento se escondió, tal y como se llegó a decir, en el lujoso penthouse que posee en las playas de Acapulco, ni tampoco en la casa de la influencer Lizbeth Rodríguez, sino que lo hizo donde sabía que nadie la iba a encontrar.

“Te lo puedo jurar por mis hijas, yo nunca estuve aquí [Acapulco]. Estuve en un lugar muy pobre, muy humilde, en zonas muy populares del Estado de México. Ahí estuve”, compartió la Señorita Laura.

Aunque brindó algunos detalles sobre su escondite, la también abogada se negó a dar mayor información sobre su ubicación, por lo que se desconocen las condiciones en las que estuvo viviendo, así como la identidad de sus protectores.

“No te voy a decir el lugar, ni nada. Me oculté en un sitio muy pobre, no te puedes imaginar, pero esa gente es a la que a mí me protegió”, se sinceró Laura Bozzo sobre el lugar en el que estuvo escondida por tres largos meses. Con estas revelaciones, Laura Bozzo tiró por la borda todos los rumores que existieron sobre ella y su ubicación, al incluso llegarse a decir que la vieron comiendo, como si nada hubiera pasado, en un restaurante de Acapulco.

Trascendió, en su momento, que Bozzo era buscada por el fisco mexicano, que no así por la Interpol, por una supuesta defraudación fiscal, aunque ella argumenta que todo se debió a una malentendido con su contador y que nunca se trató de una evasión.

“Es un problema de una auditoría del año 2012. En el año 2012 me hacen una auditoría y pues, obviamente, yo había pagado mis impuestos con mi nombre, porque yo no uso empresas para evadir impuestos, ni nada. Yo le di el poder a un estudio contable que me recomendaron y jamás se dio cuenta. A mí como me pagaban en Estados Unidos, mi sueldo de Televisa iba a Estados Unidos, de Estados Unidos yo lo traía otra vez para acá y acá nuevamente lo mandaba para allá”, declaró Bozzo desde la comodidad de su sala y confiada de su inocencia.

