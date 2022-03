VIDEO: Youtuber narra el “terror” que vivió en estadio de Querétaro por trifulca

AS MÉXICO

Camila de la Mora, aficionada del cuadro rojinegro y youtuber, rompió el silencio y contó todo lo que pasó cuando visitó el inmueble de los Gallos Blancos de Querétaro, donde ocurrió una trifulca entre barristas del equipo local y del Atlas.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 15 de marzo (ASMéxico).- El pasado sábado cinco de marzo se vivió uno de los capítulos más oscuros del futbol mexicano, pues la barra de los Gallos Blancos de Querétaro protagonizó una fuerte pelea con los seguidores de Atlas. A más de una semana de aquel incidente, la youtuber Camila de la Mora rompió el silencio y narró lo que vivió en el Estadio Corregidora.

“Desde donde estábamos teníamos una vista panorámica de todo el estadio, prácticamente lo vi todo. Todo empezó cuando vi la bolita de aficionados del Querétaro pelear entre ellos, en la sección de la barra, después miré a la otra cabecera y estaban golpeando a unos aficionados de Atlas, cuando menos lo pensé todo mundo estaba corriendo”, comentó.

“Claramente vi como las dos mayas de la barra de Querétaro se abrieron al mismo tiempo acorralando a la barra de Atlas. A su paso golpearon a toda persona que se les atravesara. Al momento de llegar a la zona de la barra de Atlas, las personas de seguridad abrieron las puertas. En ese momento lo único que hice fue correr a refugiarme”, explicó.

Por último, la creadora de contenido aclaró los queretanos venían armados. “Cuando pararon el partido empecé a ver hieleras, botes de basura, palos, pica hielos, butacas, cosas que no me explicaba de donde habían salido si a nosotros a la hora de la entrada nos quitaron una pluma. En ningún momento vi a ningún elemento de seguridad o de policías, pero sí a uno que otro de protección civil. Así mismo el sonido local del estadio no decía nada”, agregó.

Tras los lamentables hechos, los directivos de la Liga Mx le impusieron varias sanciones al cuadro de Querétaro, las cuales son: multa económica, jugar a puerta cerrada en el próximo año, hacer un cambio de directiva, el grupo de animación de Gallos no entrará al Corregidora en los próximos tres años.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.