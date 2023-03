Precios de acciones caen en la Bolsa de Valores de Nueva York por temor sobre bancos

En Wall Street, el sector de petróleo y gas bajaba a medida que el precio del crudo descendía más de tres por ciento.

Por Stan Choe

NUEVA YORK (AP).— Los precios de las acciones caían pronunciadamente el miércoles en la mañana al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, debido a la preocupación por la fortaleza de los bancos en Estados Unidos y de Europa.

El índice S&P 500 perdía 1.5 por ciento en la mañana, con el 90 por ciento de sus títulos en descenso. El promedio industrial Dow Jones bajaba 482 unidades (1.5 por ciento) para ubicarse en 31.672, mientras que el tecnológico Nasdaq caía 1.2 por ciento.

En Europa, los mercados bajaban aun más y las acciones del banco suizo Credit Suisse caían a niveles sin precedentes.

Credit Suisse ha tenido problemas desde hace años, incluyendo pérdidas por el colapso en 2021 de la firma de inversiones Archegos Capital. Sus acciones caían en más de 22 por ciento tras reportes de que su principal accionista no invertirá más allí.

Los problemas en Wall Street se han intensificado en medio de temores de qué ocurrirá tras el segundo y el tercer mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos. Las acciones de los bancos estadounidense nuevamente se hundieron el miércoles luego de oscilar el martes.

Las mayores pérdidas se registraban en los bancos medianos y pequeños, considerados vulnerables a sufrir un retiro masivo de depósitos.

First Republic Bank bajaba 7.7 por ciento, al día siguiente de haber ascendido 27 por ciento. Huntington Bancshares perdía 5.7 por ciento.

Los bancos más grandes no sufrían semejantes pérdidas, pero aun así caían. JPMorgan Chase cedía 3.6 por ciento.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaba de 3.69 por ciento a 3.41 por ciento. Esa cifra se usa como base como fijar tasas hipotecarias y otros tipos de préstamos.

Los mercados europeos se hundían debido a la debilidad del sector bancario. El índice francés CAC 40 descendía 3.5 por ciento, el alemán DAX perdía tres por ciento y el británico FTSE 100 disminuía 3.1 por ciento.