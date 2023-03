México apela sentencia que desechó su primera demanda contra los fabricantes de armas

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano presentó una apelación contra la sentencia de un Juez en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, referente a la demanda que hizo contra empresas fabricadoras y distribuidoras de armas en dicho país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que el día de ayer presentó una apelación contra la resolución de un Juez federal en la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, al determinar que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a empresas del sector de armas “aún cuando sus conductas causen un daño en México”.

A través de la apelación, que fue presentada ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en la misma ciudad del estado de Massachusetts, el Gobierno mexicano busca que se analice si la decisión de la Corte se apegó al Derecho y en particular a lo referente a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad existentes en Estados Unidos.

Luego de que, en septiembre de 2022, el Juez de Distrito no procediera con la primera demanda civil presentada por la SRE, dicha dependencia mexicana recurrió a una segunda demanda, presentada el 10 de octubre de 2022, ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, en el estado de Arizona.

Como medida adicional, México solicitó en noviembre de 2022 una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación al comercio de armas y el impacto que ésto tiene en materia de derechos humanos.

La SRE señaló que, en caso de que el recurso de apelación favorezca a México, se reaundaría el proceso iniciado en Boston contra empresas relacionadas a la manufactura y distribución de armas en Estados Unidos.

El Canciller Marcerlo Ebrard Casaubón aseguró en el foro “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”, organizado en noviembre del año pasado por el Colegio de México (Colmex), que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

“Para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, o sea no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. […] Si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos, bueno va a tomar mucho tiempo, no quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante”, dijo.