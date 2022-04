La FDA autoriza prueba de aliento para detectar COVID; resultado estaría en 3 minutos

Washington, 14 abr (EFE).- La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este jueves por primera vez un test de la COVID-19 que se hace soplando.

El llamado InspectIR COVID-19 Breathalyzer detecta los componentes químicos existentes en las muestras de respiración que se toman y que están asociados a esa enfermedad, explicó la FDA en un comunicado.

El test se hace soplando en un tubo que está conectado a un aparato que tiene forma de globo y que capta la muestra.

Today, FDA issued an EUA for the first #COVID19 diagnostic test that detects chemical compounds in breath samples associated with a SARS-CoV-2 infection. https://t.co/xW2ls1a7mg pic.twitter.com/jqsNmrcIXQ

— U.S. FDA (@US_FDA) April 14, 2022