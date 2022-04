Los fideicomisos son ilegales, el INE no puede reservar recursos, insiste Pablo Gómez

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), opinó que la respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el “guardadito” de fideicomisos “es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos“.

El exdiputado federal de Morena denunció en entrevista para “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo al Aire, que el INE no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“. Posteriormente, Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral, se pronunció en el mismo sentido.

Como respuesta, el INE defendió ayer los fideicomisos, pero Pablo Gómez insistió en que el instituto no debe reservar recursos que sirvan para propósitos ajenos a la institución.

“Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos. El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”, escribió en su cuenta de Twitter.