FGJ-CdMx investiga agresión de manifestantes a una mujer a bordo de su auto

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo una mujer fue agredida por manifestantes cerca del inmueble renombrado como Okupa Cuba. La Fiscalía capitalina dijo que ya inició una investigación por estos hechos.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx)informó que inició una investigación por los delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad doloso a vehículo como parte de la denuncia interpuesta por una mujer que esta semana circulaba en la calle República de Cuba, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, de la capital.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía detalló que los hechos ocurrieron el jueves 14 de abril y se le está brindando tanto acompañamiento jurídico como psicológico a la mujer que presuntamente fue agredida.

“La #FGJCDMX investiga la posible comisión de los delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad doloso a vehículo, registrados ayer en la calle República de Cuba, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en agravio de una mujer, a quien se brinda acompañamiento jurídico y psicológico”, afirmó en su cuenta de Twitter la FGJ-CdMx.

Según la denuncia, la mujer se encontraba a bordo de su vehículo en dicha zona cuando fue detenida por un grupo de mujeres encapuchadas que le exigieron dinero a cambio de dejarla pasar, debido a que se negó, las personas cubiertas del rostro comenzaron a pintar el coche con aerosol y cuando la afectada intentó grabar la insultaron y golpearon el automóvil con tubos de metal. Ella logró salir del vehículo, pero le quitaron su celular y ya no lo pudo recuperar.

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 15, 2022

“Por suerte no salió lastimada, pero pudo haber sido mucho peor. Me duele mucho pensar en mi mamá sola dentro de su coche, asustada y vulnerable mientras 4 personas la atacan de esta manera. Me da mucha rabia e impotencia”, expuso en Twitter la usuaria @_nnux, Ana López Reyes, compositora y tecladista mexicana, quien se identificó como se identificó como la hija de la víctima.

La Fiscalía afirmó que después de los hechos, la agraviada se retiró del lugar y se presentó a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial, para presentar una denuncia; ahí se abrió la carpeta de investigación mientras que el personal multidisciplinario de la Dirección General de Atención a Víctimas, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, le dio la asistencia correspondiente.

Asimismo, la dependencia aseguró que dio la indicación a la Policía de Investigación de la Fiscalía para buscar testigos de los hechos y recabar tanto videograbaciones públicas como de cámaras particulares.

También fue solicitada la intervención del personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, especialistas en mecánica, criminalística, fotografía y valuación.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en el que la mujer fue agredida. Ana López detalló que su madre estaba cerca de Okupa Cuba –antigua sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) tomada como protesta por mujeres manifestantes desde septiembre de 2020–, cuando comenzaron los ataques.

— Nnux (@_nnux) April 14, 2022

De acuerdo con su versión, la mujer agraviada intentó bajarse del coche mientras una persona con el rostro cubierto le decía que se fuera y le impedía abrir la puerta. Cuando consiguió bajar de la unidad, lo hizo con las manos en alto y repitiendo “soy maestra de la Universidad Metropolitana”, y la persona que la agredía respondió: “Aquí la gente ya sabe lo qué es, ya sabe la dinámica. Como maestra no tienes conciencia ni de género. Aquí no estás en tu calle ni en tu colonia rica. Te estamos pidiendo que te vayas ya. Nadie te va a hacer caso”.

Ana López informó que su madre no sufrió lesiones físicas y cuestionó este tipo de movimientos, asegurando que entendía “la rabia, entiendo querer pintar los nombres de las víctimas por toda la ciudad. Pero, ¿esto?, ¿cerrar calles y atacar de esta manera a una mujer porque no te da dinero?”, por lo que exhortó a reflexionar y pidió que esta situación no fuera usada para desprestigiar el movimiento feminista.

“¿A dónde estamos yendo con esto? Creo que es momento de pausar y reflexionar. No puedo entender cómo esto va de la mano con pedir justicia para las mujeres. Simplemente no entiendo. Me parece muy grave que estemos llegando a esto. No quiero que esto se use para desprestigiar el movimiento. Yo me considero feminista. Son esas ramas radicales, violentas, transfóbicas muchas veces, que me desilusionan cada vez más. Siento que es fácil perderse dentro de todo eso”, puntualizó la productora.

— Nnux (@_nnux) April 15, 2022

OKUPA DICE QUE FUE UN ACTO DE DEFENSA

En redes sociales, las integrantes de Okupa Cuba aseveraron que las acusaciones en su contra no tienen argumentos porque la profesora les habría aventado el coche y casi atropellaba a dos menores de edad que viven en esa calle.

“Sí, ya sabemos que siempre somos las culeras. Que ahora estamos en la hoguera porque una señora nos acusa de haberle roto los vidrios de su coche sin mencionar que fue una respuesta de autodefensa por aventarnos el coche mientras estábamos boteando y que por legitimar su dinámica de poder casi atropella a dos infancias que viven en esta calle y a una compañera del bloque que se atravesó para evitar que les alcanzara”, afirmaron.

Posteriormente aseguraron que dos vecinas le habrían arrebatado el celular a la denunciante. “¿Por qué no dice que el barrio completo la quería linchar por esa acción y no solo nosotras respondimos a sus agresiones y que su celular se lo arrebataron dos vecinas? Es bien fácil y bien lamentable que ahora todo el mundo utilice el papel de víctima para evadir responsabilidades y evitar cuestionamientos”, expusieron.

También resaltaron que ofrecerían más detalles de la situación, pero por el momento se ocuparían de las actividades que tienen pendientes, pues “cada quien decide si es suficiente escuchar una versión de los hechos o si es capaz de tener criterio propio y escuchar/conocer las dos versiones de la historia”.