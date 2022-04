Usuarios de redes sugieren rompimiento entre Rihanna y A$AP Rocky por infidelidad

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 15 de abril (LaOpinion).- Vaya escándalo se ha generado en torno a la Rihanna y A$AP Rocky, pues desde la tarde del pasado jueves comenzó a circular la noticia de que la famosa habría puesto fin a su relación gracias a una supuesta infidelidad del rapero con una famosa diseñadora.

Todo comenzó el pasado jueves, cuando a través de un breve, pero contundente mensaje en Twitter el influencer de moda Louis Pisano reveló que la intérprete de “Umbrella” habría cachado ‘con las manos en la masa’ al famoso y puesto fin a su romance de manera inmediata.

De acuerdo a la celebridad de internet, la tercera en discordia habría sido la famosa diseñadora de zapatos Amina Muaddi, con quien Rihanna y A$AP Rocky han colaborado en diversas ocasiones.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi.

— LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022