El actor Julio Camejo crea polémica por críticas a las víctimas de abuso sexual

Durante una entrevista para un programa matutino de televisión, el actor comentó que las personas que han sufrido abuso sexual tienen “cierta culpa en la acción”, por lo que le llovieron las críticas de cibernautas.

Mérida, 15 de abril (PorEsto).- Julio Camejo se ha mantenido un poco alejado de los reflectores en los últimos meses ya que no ha participado en el mimso número de programas y telenovelas como lo hacía hace un par de años, pero aún así se mantiene vigente dentro del espectáculo y por ello es que dio una entrevista a Venga la alegría y tocó un tema delicado que le acusó las críticas.

Dentro de la entrevista se tocó el tema de las denuncias de abuso sexual que ha habido en los últimos meses dentro del espectáculo a lo que Camejo contestó de una forma que muchas personas no esperaban, al culpar a las víctimas.

“Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenido, pero siempre tuviste la posibilidad de decir que no”, declaró Julio ante los presentadores de este programa matutino.

Asimismo, el actor cubano aseguró que las personas no deben callar tantos años el echo que sufrieron, ya que también tuvieron que dar el permiso hasta cierto punto.

Camejo recordó también una vivencia con un productor hace ya varios años en la que pidió que se quitara la ropa para él, cosa que no aceptó.

“Yo le dije ‘no brother [hermano en inglés], creo que no lo estás entendiendo, si hay un desnudo lo hago en la obra de teatro, pero no es que venga a desnudarme aquí para ti’. Agarré mis cosas y me fui, y él me dijo ‘si haces eso nunca vas a llegar a nada’ y un día me lo topé de frente en una escalera y le dije ‘¿ves? Nunca me tuve que desnudar para nadie”, destacó el actor.

Las críticas no se hicieron esperar y cuestionaron la respuesta de Camejo ya que fue tildada de fuera de lugar al acusar a las víctimas de ser las responsables del hecho.

