Irregularidades de empresa Psicofarma llevan a falta de medicamentos psiquiátricos

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Después de una noche de insomnio tras más de un mes de desabasto de su medicamento recetado contra la depresión con ansiedad, Elías Téllez acudió a la sede de Psicofarma, una de las principales proveedoras de tratamientos psiquiátricos al sector público y privado, cuya operación fue suspendida por la autoridad sanitaria desde finales de febrero hasta que cumpla “los criterios de calidad suficientes”, y en 2020 fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento de contrato.

Como él, varios pacientes de al menos 15 estados como Baja California, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla llevan meses con desequilibrios por no poder acceder a su medicina ni a un sustituto eficaz y, con ello, a su derecho a la salud.

“Es una abstinencia, siento mareos, vértigo, pesadillas, mucha dificultad para dormir, náuseas”, compartió Elías, paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente” (Secretaría de Salud), que llevaba varios años tomando anapsique de 50 miligramos –sólo fabricado por Psicofarma– y el sustituto recetado, tras dos meses de escaseo de su antidepresivo, no le ha funcionado.

Visitó bastantes farmacias, donde se encontró con pacientes psiquiátricos también “desesperados” buscando sin éxito su medicamento fabricado por Psicofarma, entre ellos, el anapsique e incluso la metadona, contra adicciones y contra dolores crónicos.

Lanzó una petición en Change.org, donde van más de 26 mil firmas, y es miembro de un grupo virtual que funge como red de apoyo entre familias y enfermos de esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención o bipolaridad de diferentes entidades para rastrear en qué farmacias de la República hay lo que requieren para evitar “una recaída delicada” o tener que disminuir su dosis al mínimo.

Odette Reyes, hermana de un paciente con esquizofrenia, contó que habían logrado paz y “una luz al final del túnel” con la clozapina, un medicamento que evitó que le dieran recargas eléctricas, “una última posibilidad” que parecía salir “de la Edad Media”, pero que ahora también está agotado.

El desabasto no se limita al sector psiquiátrico. Desde 2019 –cuando el Gobierno federal hizo ajustes en la adquisición de medicamentos para evitar oligopolios como el de PiSA– a abril de 2023, el colectivo Cero Desabasto ha recibido más de 9 mil reportes por falta de medicamentos contra el cáncer, la diabetes, la hipertensión o pos trasplante de órganos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSABI-Secretaría de Salud, el ISSSTE o el sector privado.

Pero en el caso de la mexicana Psicofarma, el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell la calificó como un monopolio en la proveeduría de medicamento psiquiátrico al Gobierno federal. En septiembre de 2020 la Secretaría de la Función Pública (SFP) la sancionó con no darle contratos públicos durante 45 meses por incumplimiento de contrato con el ISSSTE a quien le entregó 319 mil piezas de albendazol (contra parásitos) de las 600 mil contratadas.

Todavía para 2021, al haberlo firmado antes de la sanción, el IMSS le dio un contrato por adjudicación directa por 21 millones 391 mil pesos para pravastatina (reducir riesgo de infarto), de acuerdo con un informe de Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en general halló falta de control en el proceso de adquisición de medicamentos por parte del seguro social.

“Quieren hacer esta presión para que la sociedad, la ciudadanía nos presione para que Cofepris le quite las sanciones, lo cual es absurdo”, de acuerdo con lo dicho por López-Gatell el 28 de febrero.

Aunque sus irregularidades podrían ser más graves. Al incluir en su línea de producción estupefacientes, López-Gatell enfatizó: la producción de precursores de medicamentos que también pueden ser usados con otros fines, como enervantes, debe tener una correcta trazabilidad, es decir, detectar su recorrido.

“El Gobierno del país donde se fabrica lo debe informar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), pero también las empresas le deben informar al Gobierno y a la JIFE. Y hay elementos donde no cuadra: se produjo más, se envió más, pero aparentemente llegó menos, y ese es el problema de trazabilidad”, dijo.

Ante la protesta afuera de Psicofarma en la mañana del viernes 17 de marzo, Elías pudo ingresar a la sede en Calzada de Tlalpan. El abogado y director de relaciones públicas de la compañía, Gustavo Alcaráz y Ernesto Olmedo, le aseguraron que “la suspensión temporal” fue por temas administrativos de documentación y no respecto a cuestiones sanitarias en la producción.

“La Cofepris dijo que no tienen la facultad de levantar la suspensión y Psicofarma me dijo que era temporal, pero que no tenían una fecha para saber cuándo iban a poder producir medicamentos”, aseveró el paciente.