El cohete Starship de SpaceX, el más potente y grande del mundo, despegará el lunes

Por Marcia Dunn

Cabo Cañaveral, Florida, 15 de abril (AP) — SpaceX despejó el obstáculo final para lanzar su nueva y gigantesca nave espacial Starship desde Texas la próxima semana en un primer vuelo de prueba.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el viernes la ansiada licencia. SpaceX anunció que Starship, el cohete más grande y potente del mundo, podría despegar el lunes.

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/Ry25Uuvknh

— SpaceX (@SpaceX) April 14, 2023