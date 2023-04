Caos en Sudán: ejército se enfrenta a fuerzas paramilitares; hay al menos 27 muertos

La lucha comenzó el sábado en la mañana. El sonido de intensos combates podía escucharse durante el día en los vecindarios y cercanías de la capital, donde las fuerzas armadas y el RSF habían concentrado decenas de miles de efectivos desde el golpe de Estado de 2021.

JARTUM, Sudán (AP) — El ejército de Sudán y una poderosa fuerza paramilitar libraban el sábado una intensa lucha en la capital y otras partes del país, lo que asestó un nuevo golpe a las esperanzas para una transición hacia la democracia y aumentó los temores de un conflicto más amplio. La asociación de médicos del país informó que al menos 27 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas.

Los enfrentamientos coronaron meses de fuertes tensiones entre las fuerzas armadas y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés). Las tensiones habían demorada un acuerdo con los partidos políticos para restaurar la breve transición del país a la democracia, que fue descarrilada por un golpe militar en octubre de 2021.

Tras un día de fuertes combates, el mando militar descartó negociar con las RSF pero además exigió el desmantelamiento de lo que describió como un “grupo armado rebelde”. El severo lenguaje dejó entrever una muy segura continuación de la lucha entre los otrora aliados que orquestaron el golpe de Estado de 2021.

🇸🇩 #AHORA | La disidente RAF lanza misiles para intentar derribar aviones de combate del ejército de Sudán. La situación entre ambas facciones está lejos de calmarse.pic.twitter.com/N4Ri49Inwe — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 16, 2023

Smoke coming up from an RSF facility in Khartoum. It was hit just a short while ago, fire from the building is visible. The fight is clearly not over in the capital. #Sudan

SAFvsRSF pic.twitter.com/HzUgrjkxSI — Hiba Morgan (@hiba_morgan) April 15, 2023

En un comunicado difundido el sábado en la noche, el mando militar exhortó a los sudaneses a que permanezcan en sus casas porque la fuerza aérea efectuaba operaciones contra a efectivos de las RSF.

La Asociación de Médicos de Sudán no dio a conocer detalles de momento de dónde ocurrieron las 27 muertes, pero informó que al menos seis sucedieron en la capital, Jartum, y en la ciudad de Omdurman. Al menos ocho muertos y 58 heridos se registraron dentro y en las cercanías de Nyala, la capital de la provincia de Darfur del Sur en el suroeste del país.

La lucha comenzó el sábado en la mañana. El sonido de intensos combates podía escucharse durante el día en los vecindarios y cercanías de la capital, donde las fuerzas armadas y el RSF habían concentrado decenas de miles de efectivos desde el golpe.

Testigos dijeron que los combatientes de ambos bandos hicieron disparos desde vehículos blindados y de ametralladoras instaladas en camionetas en zonas densamente pobladas. Algunos tanques fueron vistos en Jartum. Las fuerzas armadas dijeron que lanzaron ataques con aviones y drones contra posiciones de las RSF dentro y en alrededores de la capital.

Khartoum. Sudan’a military is now using planes. pic.twitter.com/NOssMN5WM3 — Amal Hamdan (@amalhamdanelex) April 15, 2023

Heavy Clashes are reported to be ongoing in the Center of Khartoum as Rapid Support Forces are once again attempting to Advance against Sundanese Armor and Mechanized Infantry Units near the Presidential Palace and the General Command Headquarters of the Sudanese Army. pic.twitter.com/10pzvXl7AP — OSINTdefender (@sentdefender) April 15, 2023

El mando militar dijo en un comunicado emitido el sábado que sus fuerzas habían capturado todas las bases de las RSF en Omdurman, mientras que los residentes informaban de intensos ataques aéreos que continuaban entrada la noche contra las posiciones paramilitares dentro y en los alrededores de la capital.

Los residentes describieron escenas caóticas en Jartum. “Hay incendios y explosiones por todas partes”, relató Amal Mohamed, médico de un hospital público en Omdurman. “No habíamos visto combates como esos en Jartum”, dijo el habitante Abdel-Hamid Mustafa.

Uno de los puntos críticos fue el aeropuerto internacional de Jartum. No hubo anuncio formal sobre el cierre del aeropuerto pero las principales aerolíneas suspendieron sus vuelos.

La aerolínea nacional de Arabia Saudí dijo que uno de sus aviones estuvo implicado en “un accidente”. Un video mostró a un avión en llamas en la pista. Otra aeronave al parecer también fue alcanzada por el fuego. El portal especializado en seguimiento de vuelos FlightRadar24 la identificó como un Boeing 737 de la aerolínea SkyUp, con sede en Kiev, Ucrania. SkyUp no atendió de momento las solicitudes para que hiciera declaraciones sobre lo sucedido.