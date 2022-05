LISTA de los mejores clásicos del cine slasher para maratonear en HBO Max

HBO Max quiere que sigas explorando su catálogo y pases un fin de semana descubriendo esas películas que no puedes pasar sin ser vistas. En esta ocasión trae para ti lo mejor del cine slasher.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– El Sol de los últimos días en México ha sido realmente abrasador. Tanto así que estas altas temperaturas han puesto a considerar a muchos su pertenencia en el #TeamCalor.

Este escenario de sudor, bebidas frescas y vista nublada de tanta radiación por supuesto que no se asemeja en nada al ambiente oscuro y gélido que nos trasmiten las historias del cine de terror, pero que eso no sea un pretexto para no acercarse a ellas este mes.

Siempre es una buena ocasión para conocer una buena historia que te ponga los pelos de punta o para volver a ver esa cinta que marcó con su espeluznante narrativa nuestras noches de insomnio.

HBO Max quiere acercar a sus suscriptores a su catálogo que alberga grandes títulos que se han vuelto hasta referentes en este género y que también van muy de la mano con las historias sobre supersticiones como la conocida fecha “Viernes 13”.

Justamente con motivo de esta cinta que se convirtió en una de las más aterradoras y en un clásico slasher, este subgénero del cine de terror que se desprende del anglicismo derivado de la palabra slash (cuchillada o corte en inglés), con narrativas de psicópatas enmascarados, traemos una lista de recomendaciones para ti.

Échale un ojo a esta lista de películas de terror relacionadas a Viernes 13 para maratonear este domingo:

VIERNES 13

Bueno, primero debemos empezar con este clásico que da pie a esta lista. Este filme tomó los elementos de las películas de terror taquilleras y las transformó en la “fórmula” que conocemos hoy en día, replicada en numerosas films a lo largo de los años.

La cinta, para quienes no le han dado una oportunidad, desprende su trama de un suceso ocurrido en 1957, cuando un joven llamado Jason se ahoga en un lago cerca del campamento Crystal Lake. Al año siguiente, dos consejeros son asesinados. En 1980, un descendiente de los primeros propietarios, reabre el campamento Crystal Lake. Los consejeros son asesinados uno a uno por una persona misteriosa. ¿Podría ser Jason en busca de venganza?

PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO

Nancy tiene horribles pesadillas y sus amigos también. En sus sueños son perseguidos por un hombre deformado por el fuego que usa sombrero y un guante con afiladas cuchillas. El terror se apodera de ellos cuando esas pesadillas empiezan a parecer cada vez más reales y algunos de ellos son asesinados mientras duermen. ¿Qué oscura historia hay detrás de ese hombre?

LA NOCHE DEL DEMONIO

Josh, su esposa Renai y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa de cual descubren está invadida de espíritus malignos, pero no es hasta que un terrible accidente ocurre y uno de sus hijos inexplicablemente cae en coma cuando se convencen de salir de ahí. En su nuevo hogar se entienden que la casa no era la única embrujada.

SE LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

En una noche de verano, cuando volvían de una fiesta, dos jóvenes parejas en estado de embriaguez atropellan a un hombre en una carretera desierta. Asustados por lo sucedido deciden tirar el cadáver al mar sin medir las terribles consecuencias de sus actor. Los cuatro amigos empiezan a ser atormentados por un aterrador asesino encapuchado que conoce su terrible secreto y busca venganza.

EL JUEGO DEL MIEDO

¿Te gustan los juegos extremos? Esta opción es para ti. En la primera entrega de la saga que cambió el terror para siempre, dos hombres despiertan encadenados a una tubería en una cámara subterránea y deben resolver un complejo rompecabezas para salvar sus vidas.

DESTINO FINAL

¿Te imaginas poder anticipar la muerte de los demás y saber cómo morirán? Eso le pasa a Alex Browing, quien tiene una premonición antes de abordar el avión y convence a sus amigos de no tomar el vuelo y, a los pocos segundos de despegar, todos son testigos de que el avión realmente estalla en el aire. Pero la muerte no se quedará en paz hasta conseguir sus almas.