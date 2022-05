“Mamás Reales” comparte una imagen de la maternidad sin tabúes ni estereotipos

Las fotos de esta campaña demuestran la influencia que tienen y cómo con su ejemplo inspiran a aquellos que las rodean, en ellas participaron Antonina Jourdain, Karla Lara y Tábatha Vizuet, entre otras mujeres reales.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- La marca Warner’s presenta a mujeres reales en su nueva campaña, mujeres que a través de su voz, comparten una imagen de la maternidad sin tabúes ni estereotipos inalcanzables. Con esta campaña, la marca quiere demostrar que sin importar el tamaño, figura o edad, las mujeres pueden encontrar todo lo necesario para acompañar su día a día, brindando la comodidad que necesitan.

Warner’s, ha estado en la industria desde 1873 y se encarga de diseñar ropa interior para las mujeres desde el primer día con soluciones simples mejoradas bajo la filosofía de ajustarse al cuerpo de cada una de ellas y brindar un soporte cómodo sin importar su tamaño o figura. En esta ocasión como parte de la campaña de “Mamás Reales” muestra fotos de mujeres inspiradoras, mujeres reales acompañadas de sus hijos, madres, y seres queridos, de mujeres que pueden reconocerse como la vecina, la amiga o la madre de quien las ve.

Las fotos de esta campaña demuestran la influencia que tienen y cómo con su ejemplo inspiran a aquellos que las rodean, en ellas participaron:

-Antonina Jourdain: Una mujer en constante búsqueda de crecer en su amor propio mientras es Rockstar housewife y Mamá de 3. Co-fundadora de @madretribu.

-Karla Lara: abogada/doula/Content creator. #mamainfluencer conductora del podcast mujeres conscientes. Mamá de 4.

-Tábatha Vizuet: Familia, Lifestyle, Twin Mom , Ex cantante de Pop y Cofundadora de @madretribu.

-Rose Peixoto: emprendedora, content creator, Maternidad, Psicologia Positiva y mamá de gemelas.

-Hypatia Rosado: ciberactivista, miembro de la comunidad LGBT, feminista, modelo. Hypatia Combate a la gordofobia y lucha por destruir estereotipos insanos.

Warner’s ha perfeccionado el arte de brindar todo lo que necesita la mujer contemporánea, a un valor increíble. Es así como ha desarrollado colecciones con tecnologías que dan soluciones a los problemas mas recurrentes de la ropa interior, entre ellas están: CLOUD9, seriamente suave, para llevar la comodidad a nuevas alturas con tela súper suave; NO SIDE EFFECTS para decir adiós al bulto bajo las axilas con paneles laterales adicionales diseñados para suavizar todo y los costados y la parte posterior sin elástico que brindan una apariencia elegante que no se nota; EASY DOES IT, con tallas fáciles y comodidad total, elimina las dudas para encontrar el ajuste perfecto con este bra sin varillas. Diseñado con tejido elástico para adaptarse a tu forma única y tallas fáciles y versátiles que van desde XS hasta 3XL.