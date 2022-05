Chila Out, la dark kitchen en Azcapotzalco con ricos chilaquiles, café y waffles

El platillo estrella son los chilaquiles que están preparados con una salsa muy rica y picosita, estos se pueden pedir rojos o verdes, con camarones, con pollo, con huevo, con bistec, con milanesa o con pastor. También tienen una deliciosa chapata de jamón de pierna o de pavo con queso manchego acompañada de fresca lechuga italiana.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- La comida mexicana es deliciosa y en toda la Ciudad de México se encuentran opciones muy ricas, esta vez es el turno del norte de la capital, la alcaldía Azcapotzalco cuenta con lugares que ofrecen comida deliciosa y sin precios elevados, uno de ellos es Chila Out, una dark kitchen, es decir, que sólo ofrece servicio a domicilio, que con sus desayunos de chilaquiles y rico café de olla poco apoco cautiva a los chintololos.

La historia de Chila Out inició en abril de 2020, poco tiempo después de que inició la pandemia y el confinamiento, con esto muchas empresas cerraron sus puertas y con ello, las personas se quedaron sin trabajo. Mario López, uno de los fundadores de Chila Out, quien se dedica a la fotografía y al video, inició con este negocio de chilaquiles a domicilio justo cuando los proyectos en los que trabajaba se cancelaron por la contingencia sanitaria, un caso parecido al de su novia que aunque sí contaba con trabajo, este disminuyó, por lo que Chila Out representó una opción.

“La idea principal era nada más chilaquiles un platillo rápido que no fuera muy costoso y rico, tuvimos que robarle unas recetas a mi mamá; ella cocina muy rico y no fue necesario hacer tantos experimentos, fue aprenderle los productos y todo lo que lleva, como sazonar y así empezamos”, contó López. En un principio estaban él, su novia y su hermano, ellos también se encargaban de repartir los chilaquiles porque no estaban en plataformas de delivery.

Mario compartió que estos chilaquiles tienen mucho sabor a hogar porque es justo donde se cocinan, de inicio los empezaron a repartir en bicicleta y a 5 km de distancia a la redonda. Desde el comienzo, los chilaquiles de Chila Out incluían café de olla gratis, lo que daba como resultado un desayuno muy rico y a un precio accesible.

López compartió que al inició de la pandemia había mucha competencia ya que las personas en la misma situación que él comenzaron también negocios de entrega de comida, sin embargo, la respuesta que tuvieron fue muy buena por lo que incluyeron otros platillos como gorditas, molletes, tortas, chapatas y waffles.

El platillo estrella son los chilaquiles que están preparados con una salsa muy rica y picosita, estos se pueden pedir rojos o verdes, con camarones, con pollo, con huevo, con bistec, con milanesa o con pastor. También tienen una deliciosa chapata de jamón de pierna o de pavo con queso manchego acompañada de fresca lechuga italiana, cebolla, germen de alfalfa, jitomate cherry, fresas y frijoles. Un dato importante es que todos los platillos incluyen un café de olla.

Mario continúa con Chila Out brindando servicio en Azcapotzalco y espera pronto poder tener una sucursal física para recibir a todos los comensales. Chila Out se encuentra en las apps de delivery Uber Eats, Rappi y Didi Food y brinda servicio de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, también es posible ponerse en contacto a través de Facebook chilaoutdelivery.

